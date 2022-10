È JORGINHO IL CALCIATORE FINITO TRA LE COSCE DI PAOLINA SAULINO? – LA BOMBASTICA INFLUENCER HA PUBBLICATO UNA STORIA INSTAGRAM CHE CONFERMEREBBE LA RELAZIONE AVUTA CON IL CENTROCAMPISTA ITALIANO DEL CHELSEA – NELLO SCREENSHOT SI VEDE UN MESSAGGIO RICEVUTO DALLA FIDANZATA DEL CALCIATORE CHE LA MINACCIA DI LASCIAR PERDERE IL COMPAGNO (“TI VENGO A PRENDERE PUTTANA!”) – LO SCORSO LUGLIO LA SAULINO AVEVA RIVELATO AL “DAILY STAR” I DETTAGLI PEPERINI DELLA STORIA CON UN CALCIATORE DEI BLUES: “MI CHIEDEVA FOTO NUDA OGNI GIORNO…”

Nuova puntata della vicenda che vede al centro del gossip tra Italia e Inghilterra la fascinosa Paola Saulino. Poco prima della sfida di Champions che vede contrapposti Milan e Chelsea, l’attrice e influencer ha pubblicato una storia Instagram che confermerebbe la relazione avuta con un famoso calciatore che gioca in Premier League ma che indosserebbe anche la maglia Azzurra.

Nello screenshot divulgato si vede un messaggio ricevuto nel quale la fidanzata del calciatore se la prende proprio con "Paolina" dicendole di "tenere giù le mani" dal suo compagno, ma con un tono decisamente più ruvido ("ti vengo a prendere bitch!"). Non solo, perché è evidente dal nome di chi ha inviato il messaggio che si tratti dell'attuale fidanzata di Jorginho Frello, ai più noto soltanto come Jorginho, calciatore di origini brasiliane naturalizzato italiano, uno dei simboli della Nazionale di Roberto Mancini che ha vinto gli ultimi Europei.

Il suo nome fino ad oggi era soltanto un rumor avanzato anche da Dagospia, ma ora dalla stories i dubbi su chi possa essere il “calciatore misterioso” sembrano pochi. E per rincarare la dose Paola Saulino aggiunge a caratteri cubitali: "Le corna fanno male alla salute".

Paola Saulino aveva già raccontato la liason al Daily Star, ma senza fare nomi: “Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme. Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto.

Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati". Secondo il racconto di Paola Saulino, i due avrebbero poi continuato a frequentarsi a Londra nel Mayfair Hotel, oltre che in varie altre location: “Mi chiedeva foto nuda ogni giorno. Mi diceva 'un’altra per favore', e a me piaceva stare a quel gioco. A volte smettevo di mandare messaggi e di inviare foto, e poi a tarda notte inviavo un'ultima foto in modo che potesse vederla una volta sveglio”.

Ora la storia con il calciatore è finita, ma oltre alla delusione per il comportamento che avrebbe avuto (“sono stata usata e umiliata”), Saulino ci tiene a non passare per una poco di buono. Anche per questo è tornata all’attacco con una storia Instagram che sembra inequivocabile: “Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è veramente, un cattivo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza. Che tipo di uomo è questo? Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente, non sto cercando qualcuno che paghi le mie bollette, ma qualcuno da amare e da cui essere amata".

