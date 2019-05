JUDE CI RIPROVA! – LAW SI È SPOSATO CON PHILLIPA COAN, LA 32ENNE ALLA QUALE È LEGATO DAL 2016: I DUE SI SONO UNITI IN GRAN SEGRETO ALLA OLD MARYLEBONE TOWN HALL DI LONDRA PREFERENDO PARENTI E AMICI AI VOLTI NOTI DI HOLLYWOOD – L’ATTORE È AL SECONDO MATRIMONIO E IN QUESTI ANNI HA COLLEZIONATO UNA SERIE DI DISASTRI AMOROSI, COMPRESA LA STORIA CON SIENNA MILLER NAUFRAGATA DOPO ESSERE STATO SCOPERTO A LETTO CON LA BABYSITTER…

jude law e phillipa coan 3

Jude Law si è sposato! La fortunata è la bionda che vedete nella foto sopra. Si chiama Phillipa Coan, ha 32 anni (lui ne ha 46), ed è riuscita dove Sienna Miller ha fallito. Convincere Jude Law a sposarla! Le prime foto sono state pubblicate in esclusiva sul Sun, il quotidiano inglese. Guardate qui sopra.

Il papa più sexy del nostro immaginario, il protagonista di The Young Pope di Paolo Sorrentino e del sequel The New Pope, si è sposato in gran segreto a Londra.

È accaduto martedì, senza ospiti hollywoodiani ma solo parenti e amici strettissimi. Alla Old Marylebone Town Hall della capitale inglese. Con il figlio Rafferty, che gli ha fatto da testimone e che ha annunciato l’evento su Instagram. A cerimonia finita.

jude law e phillipa coan 2

Jude è al secondo matrimonio. Il primo è stato con Sadie Frost (bruna…), attrice e modella poi diventata stilista. La mamma di Rafferty (22 anni), Iris (18, modella) e Rudy (16 anni). Con Sadie erano una super coppia, bellissimi e hottissimi, simbolo della Cool Britannia della seconda metà degli Anni Novanta. Sono stati sposati dal 1997 al 2003.

Poi c’è stata Sienna Miller, incontrata sul set di Alfie. Bionda e bellissima e giovanissima. A un certo punto si disse che si sarebbero sposati in Italia. In realtà si sono amati, presi e lasciati per circa 10 anni. Poi, forse, lei si è stancata…

jude law e phillipa coan 1

Aggiungete l’affaire con la baby sitter… E altri due figli, che Jude ha avuto dalla modella Samantha Burke (Sophia oggi ha 9 anni) e dalla musicista Catherine Harding (Ada, 4 anni).

phillipa coan

Tutto dimenticato… Con Phillipa, Jude si è fidanzato ufficialmente a febbraio.

Niente anello e annuncio stile Jennifer Lopez, per loro, però. Jude Law e Phillipa Coan sono una di quelle coppie bellissime e nascoste che ci sono ma non si fanno notare.

Le foto del matrimonio, con lui col sacchetto di plastica in mano e la sposa con un mazzolino di fiori di campo, lo testimoniano.

sienna miller

Stanno insieme da 4 anni e si dice che lui ami proprio il fatto che lei non c’entri nulla con il mondo dello spettacolo.

Psicologa, Pippa, come la chiama Jude, ha un suo studio privato, a Londra. Di lei, il neo marito ha detto: «È solo mia e la cosa mi rende felice. La nostra è davvero una relazione privatissima».

jude law sul set di the new pope 41 jude law e phillipa coan 4 jude law e phillipa coan 5

jude law e sienna miller sienna miller scapezzolata sienna miller e jude law sienna miller jude law e sadie frost kate moss, hack, jude law e sadie frost Samantha Burke e nel riquadro Jude Law