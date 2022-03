JULIAN ASSANGE E STELLA MORIS SI SONO SPOSATI NEL CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA DOVE IL BIONDINO DI WIKILEAKS E' DETENUTO - ALLA CERIMONIA, CHE SI E' SVOLTA DURANTE L'ORARIO DI VISITA, HANNO PARTECIPATO SOLO DUE AGENTI DI SICUREZZA, QUATTRO OSPITI E DUE TESTIMONI - LA DESIGNER BRITANNICA VIVIENNE WESTWOOD HA DISEGNATO IL KILT INDOSSATO DA LUI E L'ABITO DI LEI, MA NON SONO STATI AMMESSI FOTOGRAFI ALLA CERIMONIA PERCHE'...

Silvia Morisi per il corriere.it

Stella Moris sposa Assange 8

Il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, ha sposato oggi (mercoledì 23 marzo) uno dei suoi ex avvocati, Stella Moris, nata in Sud Africa nel 1973. La cerimonia si è svolta nel carcere di massima sicurezza della Gran Bretagna, dal quale Assange continua a combattere contro la sua estradizione negli Stati Uniti.

La coppia si era incontrata per la prima volta nel 2011 quando Moris era entrata a far parte del team di legali internazionali che si occupava del caso. Dalla loro relazione, iniziata nel 2015, sono nati due figli (Gabriel e Max), concepiti quando Assange viveva presso l’ambasciata ecuadoriana a Londra, dal 2012 al 2019.

Alla cerimonia, tenutasi durante il normale orario di visita, hanno partecipato solo due agenti di sicurezza, quattro ospiti e due testimoni - come annunciato dal gruppo Don’t Extradite Assange -. Tutti i sostenitori sono stati, però, invitati a recarsi alla periferia della prigione di Belmarsh, nel sud-est di Londra, vestiti a festa.

Stella Moris con i figli

La designer britannica Vivienne Westwood, da sempre impegnata della difesa di Assange, ha disegnato il kilt che lo sposo ha indossato per l’occasione - in omaggio alle origini scozzesi dei genitori -, così come l’abito da sposa di Moris. «Valoroso», «implacabile», «amore libero», alcune delle scritte ricamate sul velo.

Nel Regno Unito i detenuti possono chiedere di convolare a nozze in carcere ai sensi del Marriages Act 1983. Moris, in occasione del matrimonio, ha lanciato una raccolta fondi per contribuire alle spese legali che martedì aveva già raccolto oltre 177mila sterline. «Siamo molto eccitati, nonostante le restrizioni - ha dichiarato Moris in una lunga lettera pubblicata dal Guardian -. Oggi è il giorno del mio matrimonio. Sposo l'amore della mia vita. Mio marito e il padre dei nostri due figli, un uomo meraviglioso, intelligente e divertente, che ha un profondo senso del bene e del male ed è conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro coraggioso... Continuano a esserci interferenze ingiustificate nei nostri piani. Avere un fotografo per un'ora non mi pare una richiesta irragionevole... Che tipo di minaccia alla sicurezza potrebbe rappresentare una foto di matrimonio? Sono convinta che temono che le persone vedano Julian come un essere umano. Non un nome, ma una persona. La loro paura rivela che vogliono che Julian rimanga invisibile al pubblico a tutti i costi, anche il giorno del suo matrimonio, e soprattutto il giorno del suo matrimonio» (Assange non si vede in pubblico da tre anni, ndr.).

Stella Moris sposa Assange 2

Il 50enne australiano è ricercato dai tribunali americani che vogliono processarlo per la diffusione, dal 2010, di oltre 700mila documenti riservati sulle attività militari e diplomatiche americane, in particolare quelle legate alle missioni in Iraq e Afghanistan. Assange rischia 175 anni di carcere. La scorsa settimana, la Corte Suprema del Regno Unito ha respinto una richiesta di appello contro il via libera all'estradizione, portando - così - la vicenda legale sempre più vicina alla conclusione. Secondo un portavoce della Corte Suprema, l’ultimo ricorso è stato respinto in quanto non sollevava «nessuna questione di diritto discutibile».

