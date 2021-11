22 nov 2021 16:41

JUSTIN BIEBER, NON FARE COME... RENZI - IL CANTANTE DOVREBBE ESIBIRSI IN ARABIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA 1 A GEDDA, MA L'EX FIDANZATA DI KHASHOGGI, IL GIORNALISTA UCCISO NEL 2018 DENTRO IL CONSOLATO SAUDITA DI ISTANBUL, LANCIA UN APPELLO: "NON SUONARE PER GLI ASSASSINI DEL MIO AMATO JAMAL, LA TUA FACCIA APPARE SULLA LOCANDINA ACCANTO A QUELLA DI BIN SALMAN. MANDA UN MESSAGGIO: NON CANTO PER I DITTATORI, PREFERISCO LA GIUSTIZIA E LA LIBERTÀ AI SOLDI"