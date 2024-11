JUSTIN SUN È SCIVOLATO SULLA BUCCIA DI BANANA – IL MILIARDARIO CINESE, CHE HA ACQUISTATO PER PIÙ DI 6 MILIONI DI DOLLARI LA BANANA DI MAURIZIO CATTELAN, VOLEVA FAR UN BEL GESTO NEI CONFRONTI DEL FRUTTIVENDOLO 74ENNE CHE GLI HA VENDUTO IL FRUTTO A 25 CENTESIMI, MA HA PESTATO UN MERDONE: VOLEVA COMPRARE NELLO STESSO CHIOSCO 100MILA BANANE PAGANDOLE 25MILA DOLLARI. PECCATO CHE IL POVERO ANZIANO NON SIA PROPRIETARIO DEL CHIOSCO E… - VIDEO: SUN SI MANGIA LA BANANA

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

Justin Sun si mangia la banana di maurizio cattelan

Il miliardario cinese che ha acquistato per più di 6 milioni di dollari la banana di Maurizio Cattelan ha pensato di fare un bel gesto nei confronti del fruttivendolo di Manhattan da cui l’artista concettuale italiano l’aveva comprata per 25 centesimi: Justin Sun, re delle criptovalute, si è offerto di acquistare dal medesimo chiosco 100 mila esemplari dello stesso frutto, da distribuire gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta e pagando dunque 25 mila dollari per la sua apparentemente generosa beneficenza.

Comedian banana di Maurizio Cattelan

Ma come insegna il proverbio, le bucce di banana sono piuttosto scivolose. Shah Alam, 74 anni, il fruttivendolo originario del Bangladesh che ha venduto la banana a Cattelan da un chiosco di frutta e verdura all’angolo tra la 72esima strada e York Avenue, ha raccontato al New York Times che fare arrivare 100 mila banane da un magazzino all’ingrosso del Bronx fino alla sua bancarella costerebbe migliaia di dollari. Non sarebbe affatto semplice trasportarle, ha aggiunto, considerato che vengono spostate in cassette da 100 banane l’una.

justin sun 5

E in ogni caso, ha concluso, il chiosco non è suo, per cui i soldi non andrebbero a lui, che lavora in turni di 12 ore, pagato 12 dollari l’ora. Interpellato telefonicamente dal quotidiano newyorchese, il proprietario del chiosco, Mohammad Islam, 53 anni, ha detto che sarebbe disposto a suddividere il guadagno netto fra sé e i sei dipendenti dei due chioschi che ha in città, per una somma di 850 dollari a testa (pari a 804 euro). Ma ha aggiunto che finora non ha ricevuto nessuna offerta concreta di acquisto dal miliardario cinese. Il quale, nel frattempo, durante una conferenza stampa in un hotel di lusso a Hong Kong, si è mangiato la banana originale appesa a un muro con lo scotch da Cattelan, per cui i 6 milioni e 200 mila dollari che ha speso per portarsela a casa sono finiti in un certo senso nella sua pancia.

justin sun 4 Justin Sun si mangia la banana di maurizio cattelan justin sun 3

[...]

la banana con lo scotch di cattelan il fruttivendolo dove e stata acquistata la banana di maurizio cattelan Comedian banana di Maurizio Cattelan EFFETTO BANANA CATTELAN MEME

ARTICOLI CORRELATI