LA KAMALA BIANCA – ANNA WINTOUR TENTA DI SALVARE “VOGUE” FINITO NELLA BUFERA DOPO LA COPERTINA DEDICATA A KAMALA HARRIS, VISIBILMENTE SBIANCATA IN VOLTO E IN COMPLETO SPORTIVO: “NON ERA ASSOLUTAMENTE NOSTRA INTENZIONE SMINUIRE IN ALCUN MODO L'IMPORTANZA DELL'INCREDIBILE VITTORIA DELLA VICE PRESIDENTE ELETTA" - LO STAFF DI KAMALA NON CI STA: "NON ERA QUELLA LA FOTO SU CUI CI ERAVAMO ACCORDATI"

Kamala Harris sulla copertina di Vogue di febbraio era destinata a far discutere ma probabilmente il mensile di moda più influente non si aspettava la pioggia di critiche rimbalzate sui social subito dopo la diffusione di due anticipazioni.

Sul banco degli imputati, il volto più chiaro del solito e lo stile troppo casual. In particolare, in uno degli scatti, la prima vice presidente donna e afroamericana degli Stati Uniti indossa le amate sneaker Converse, sfoggiate in più occasioni in campagna elettorale, un completo sportivo e ha sullo sfondo due grandi drappi verde e rosa, i colori dell'associazione studentesca Alpha Kappa di cui faceva parte quando studiava alla Howard University.

Il volto è "sbiancato" e lo sguardo ricorda Jennifer Beals nel ruolo di Alex in 'Flashdance', si legge su Twitter. Un altro utente definisce la foto "un pasticcio slavato". "Kamala Harris ha la pelle del colore delle donne nere e Vogue ha comunque sbagliato le luci", scrive. Insomma alla fine ne è quasi scoppiato un caso politico mentre dallo staff di Kamala Harris non nascondono la sorpresa: "Non era quella la foto su cui ci eravamo accordati".

Il magazine ha divulgato anche un altro scatto, più glamour e istituzionale. La Harris indossa una giacca azzurra, bandierina americana sul rever, braccia incrociate e sfondo dorato, "per rispondere alla serietà del momento storico e al ruolo che è chiamata a giocare nel guidare il nostro paese".

La foto istituzionale sarà la cover della versione digital della rivista e sarà comunque tra quelle inserite all'interno del numero di febbraio. Le critiche hanno investito direttamente Anna Wintour, direttrice del giornale.

"La Wintour se ne deve andare", ha commentato una fan paragonando la copertina di "Vogue" con quella dedicata alla Harris da "Elle" in novembre e rincarando la dose sulle critiche di insensibilità alle questioni della razza rivolte negli ultimi mesi alla "regina della moda".

"Che pasticcio" ha scritto la collaboratrice del NY Times Wajahat Ali. "Anna Wintour non deve avere amici e colleghi neri. Scatterei foto gratis di Kamal Harris con il mio Samsung e sono certa che sarebbero migliori della copertina di Vogue". La rivista ha smentito di aver schiarito la pelle di Harris dopo la seduta fotografica, ma non è bastato a fermare le critiche.

"La foto in sé non è tremenda. Ma è molto inferiore agli standard di Vogue. Non ci hanno pensato, come un compito finito la mattina stessa della consegna" ha twittato l'attivista LGBTQ Charlotte Clymer.

Anche il Washington Post è intervenuto contro la "Bibbia della moda" per la cover che giudica "troppo familiare, troppo facile", paragonando la foto all'editoriale del Wall Street Journal che aveva dato alla prossima first lady, Jill Biden, della "ragazzina", chiedendole di rinunciare a farsi chiamare "dottore". "La copertina non è sufficientemente rispettosa di Kamala Harris", scrive Robin Givahan del Wp, "come se le desse del tu senza permesso".

Il servizio fotografico è stato affidato a Tyler Mitchell, balzato alla fama a 23 anni nel 2018 con una foto di Beyoncé e in sua difesa si è mossa Anna Wintour in persona: "Non era assolutamente nostra intenzione sminuire in alcun modo l'importanza dell'incredibile vittoria della vice presidente eletta", dice.

"Alla redazione di Vogue - continua - sono piaciuti gli scatti di Tyler Mitchell e ha creduto che un'immagine più informale catturava la natura autentica e cordiale della vicepresidente eletta Harris, la quale è anche il tratto distintivo dell'amministrazione Biden/Harris".

Se la Harris è rimasta davvero scontenta, non lo ha fatto ancora sapere. Quella che invece potrebbe esserci rimasta male è Melania Trump: in quattro anni di Casa Bianca la terza moglie di Donald Trump non ha ottenuto nessuna cover story sui magazine di moda pur avendo un look e un passato da modella.

Cosa di cui il marito si era lamentato a fine dicembre attaccando il "fashion system" per aver snobbato "la First Lady più elegante di tutta la storia americana".

