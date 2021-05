15 mag 2021 20:00

KAMALA UNA MAZZATA – VI RICORDATE DEL PROF DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO CHE AVEVA CONDIVISO UN POST SESSISTA SU KAMALA HARRIS? L’UNIVERSITÀ HA DECISO DI SOSPENDERLO DALL’INSEGNAMENTO E SENZA STIPENDIO PER UN MESE PER L’IMMAGINE IN CUI PERCULAVA L’ASCESA DELLA VICE PRESIDENTE: “SARÀ UN’ISPIRAZIONE PER LE GIOVANI RAGAZZE DIMOSTRANDO CHE SE VAI A LETTO CON L'UOMO GIUSTO…”