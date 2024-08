KAMALA, TE PIACEREBBE ESSERE OBAMA... – SHEPARD FAIREY, L’ARTISTA CHE NEL 2008 REALIZZÒ IL FAMOSISSIMO POSTER DI OBAMA CON LA SCRITTA “HOPE”, ORA HA REGALATO UN NUOVO VOLTO A KAMALA HARRIS, ACCOMPAGNATO DALLA SCRITTA “FORWARD” – LO SCOPO È QUELLO DI SMUOVERE GLI ANIMI DEGLI ELETTORI, COME ACCADDE CON LA CAMPAGNA DI BARACK, MA LA VERITÀ È CHE LA VICEPRESIDENTE SI SOGNA DI AVERE LO STESSO CARISMA – IN OGNI CASO SI TRATTA DI UN ASSIST PER LA CAMPAGNA DELLA DEMOCRATICA CHE…

Shepard Fairey è tornato. L’artista di Los Angeles che nel 2008 diede un volto alla speranza di Obama realizzando quel poster “Hope” che non solo divenne il simbolo della campagna, ma è tuttora considerato un’icona – e nel frattempo ha costruito un impero col marchio Obey - ora offre un nuovo poster alla campagna di Kamala Harris. C’è il volto della vicepresidente virato come solo lui sa fare: e la scritta Forward, avanti, come nuovo slogan.

Lo ha annunciato lui stesso sul suo account Instagram: “Abbiamo la reale opportunità di andare avanti”, ha scritto. “Se agiamo possiamo portare avanti il nostro desiderio di un pianeta sano, di responsabilità aziendali, di l'uguaglianza e meno razzismo, sessismo, xenofobia e omofobia. E ancora un accesso equo alle opportunità, un accesso completo alle cure mediche di cui abbiamo bisogno, e politiche di immigrazione giuste”.

Poi spiega come e perché il poster di Kamala è scaricabile gratuitamente dal suo sito: “Non sono stato pagato per questo lavoro, né sta beneficiando finanziariamente dalla promozione della campagna di Harris che non è coinvolta in alcun modo con la creazione dell’immagine”. Semmai, “ho creato questo lavoro solo per perseguire un futuro migliore. Arriviamoci insieme”. Un regalo non da poco per la campagna di Harris. […]

“Non torneremo indietro: lo slogan di Kamala è importantissimo”, scrive ancora via social, spiegando il suo nuovo lavoro «Le sue parole riassumono il momento in cui ci troviamo, e per non tornare indietro, dobbiamo andare avanti». Racconta pure perché ha voluto mettere il poster online, a disposizione di tutti: “Voglio che la mia arte sia uno strumento di attivismo di base che tutti possono usare a fini non commerciali”.

