DAGONEWS

«È come se avessi la febbre o una grave reazione allergica» dice Julia Allison, 39 anni, ricordando la sua prima volta che ha preso il kambo, una sostanza velenosa estratta da una rana amazzonica che è di tendenza come farmaco miracoloso per gli appassionati di medicina alternativa. «Poi la tua faccia inizia a esplodere. Lo chiamano 'faccia di rana' - continua Allison - E poi, all'improvviso, arriva la nausea. In pratica stai passando da zero alla peggiore influenza della tua vita in 60 secondi».

Il Kambo, a lungo utilizzato da alcune tribù indigene del Sud America come una sorta di vaccino della foresta pluviale, non è una droga ricreativa. Non hai nessun senso di piacere. Piuttosto vomiti.

Nel prendere il kambo, l'obiettivo è eliminare non solo le cosiddette tossine intrappolate nel tuo corpo ma anche, dicono i devoti, i traumi psicologici. L'idea è di farti sentire male in modo che tu possa, dopo, sentirti meravigliosamente bene.

Kambo sta prendendo piede tra la stessa élite New Age della costa negli Stati Uniti che si sono appassionati di ayahuasca, il tè allucinogeno della foresta pluviale, un decennio fa.

Ma occhio perché la trascendenza ha un prezzo. «È stata la peggiore esperienza della mia vita - dice Allison - E non vedo l'ora di farlo di nuovo».

Tecnicamente parlando, il kambo è una secrezione tossica rilasciata dalla pelle di una gigantesca rana , nota dagli erpetologi come Phyllomedusa bicolore, quando l'anfibio si sente minacciato.

Per raccogliere la sostanza, si setaccia la foresta e quando si cattura l’animale alcuni legano la rana con gli arti incrociati, la posizionano vicino a un fuoco per indurre a stressarsi, quindi tamponano la pelle con piccoli bastoncini.

Che si tratti della foresta pluviale amazzonica o di un bungalow in California, l'applicazione del kambo è simile: i praticanti usano una brace incandescente per creare minuscole ustioni sulla spalla, sulla caviglia o su altre parti del corpo. Dopo aver asciugato le vesciche, applicano un bastoncino trattato con kambo sulle aree. Sulla costa occidentale degli Stati Uniti, le cerimonie kambo spesso hanno sfumature neo-sciamaniche. Alla cerimonia a cui Allison si è recata a Berkeley, in California, a febbraio, i partecipanti, dopo aver pagato circa 150 dollari a testa e dopo una rigorosa dieta detox di tre giorni da zucchero, alcol, prodotti farmaceutici, carne, glutine e latticini, si sono sdraiati su cuscini sul pavimento, indossando abiti larghi, accanto a un altare ricoperto di cristalli e salvia, mentre la musica meditativa riempiva la stanza. Poi una donna ha soffiato nelle narici dei partecipanti un tabacco in polvere proveniente dall'Amazzonia noto come rapé. Allison lo paragona al sentirsi «come se fossi stato piacevolmente fulminato».

Successivamente è arrivata una goccia di sananga, un estratto di pianta amazzonica, negli occhi. («Fondamentalmente sembra che ti stia bruciando la cornea - dice Allison - Te lo sto dicendo, questo è tutto solo masochismo bohémien»). Poi è arrivato il momento del kambo. Gli effetti negativi di solito si verificano in pochi minuti. Maria Teresa Chavez, un'insegnante di salute olistica e praticante di kambo a Malibu dice che in certi casi sembra che ti “stiano stappando gli organi”.

Anche gli appassionati più esperti trovano l'esperienza estenuante. Al suo apice (o è al nadir?), i soggetti possono ritrovarsi a vomitare in secchi di plastica per 15-40 minuti o correre in bagno con disturbi gastrici. Dopo i momenti peggiori, spesso scrutano nei loro secchi e analizzano il colore della scarica per valutare l'efficacia del trattamento.

«Nella mia ultima sessione ho rilasciato un po 'di bile gialla appiccicosa, al contrario della bile limpida - dice Jena la Flamme, 42 anni, un'allenatrice di empowerment sessuale a Mill Valley, California, che ha usato kambo numerose volte - Ho visto persone diventare bianche in faccia durante la cerimonia».

Emily Collins, 33 anni, direttrice operativa presso un'azienda di robotica a San Francisco, ricorda di aver sentito «un senso di oppressione durante il suo primo trattamento di kambo due anni fa. Sono stati 15 minuti che sembravano quattro ore».

Ma dopo?

«Mi sono sentita come se fossi una guerriera - dice La Flamme, che attribuisce a kambo il merito di aver eliminato la rabbia interiorizzata dal suo divorzio - Mi sento come se il kambo fosse una di quelle cose che ti danno l'immunità e dei superpoteri. Ti senti un po' invincibile».

Collins ricorda di essere stata scettica quando ha sentito parlare per la prima volta del kambo: «All'inizio, il mio cervello scientifico pensava che fosse una sciocchezza hippie». Ma incapace di superare l'emicrania paralizzante con trattamenti convenzionali, due anni fa è andata da un praticante di kambo di nome Steve Dumain a San Pablo, in California. I suoi trattamenti di kambo con Dumain, un ex dirigente di moda a New York, l’hanno aiutata: «Avevo circa tre emicranie al mese quando ho preso il kambo. Dopo il kambo, sono scesi a meno di uno »

Un altro cliente di Dumain, Andrew Styer, 42 anni, sviluppatore di prodotti per un gigante tecnologico della Silicon Valley, ha usato il kambo per trattare il dolore psicologico. A seguito di un evento traumatico dieci anni fa, era incapace di liberarsi di un persistente senso di dolore, nonostante la terapia tradizionale: «Mi è sempre sembrato che qualcosa fosse fisicamente bloccato, una sensazione somatica. Ogni volta che tornavo a quel ricordo, sentivo sensazioni fisiche: il petto stretto, l'ansia, ero sopraffatto dai sentimenti». Ma dopo il suo primo trattamento con il kambo, dice, che il dolore era sparito: «Il ricordo è ancora lì, ma il peso emotivo e l'attaccamento che si erano formati non erano più travolgenti. Ho anche sentito una debolezza fisica. Mi sentivo più leggero».

