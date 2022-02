14 feb 2022 08:00

KAMILA VALIEVA TORNA IN PISTA - LA 15ENNE PATTINATRICE RUSSA, RISULTATA POSITIVA ALL’ANTIDOPING, HA RICEVUTO L’AUTORIZZAZIONE DAL TRIBUNALE DI ARBITRATO DELLO SPORT E POTRÀ PARTECIPARE AL CONCORSO INDIVIDUALE DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO. MA PER QUALE MOTIVO UN’ATLETA OLIMPICA COME LEI, GIOVANE E SANA, DOVREBBE ASSUMERE UN FARMACO CHE CURA L’ANGINA?