13 dic 2022 17:41

KANYE CHE ABBAIA MORDE – LO SVALVOLATO RAPPER PROBABILMENTE NON METTERÀ MAI PIÙ LE MANI SU UN PREMIO MUSICALE, MA SI È AGGIUDICATO IL TITOLO DI ANTISEMITA DELL’ANNO – NIENTE DA FARE PER MOHAMED HADID, PADRE DI GIGI E BELLA, E IL SUPREMATISTA BIANCO JON MINADEO: LE SPARATE DI KANYE CONTRO GLI EBREI, IL SUO AMORE VERSO HITLER E LA NEGAZIONE DELL’OLOCAUSTO NON HANNO LASCIATO POSSIBILITÀ AGLI AVVERSARI…