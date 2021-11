KANYE SCIOLTO - SECONDO "PAGESIX", KANYE WEST STA FREQUENTANDO "DA UN PO' DI TEMPO" LA MODELLA 22ENNE VINETRIA, CON CUI E' STATO BECCATO A UNA PARTITA DI BASKET - EPPURE SOLO UNA SETTIMANA FA IL RAPPER AVEVA DICHIARATO DI SPERARE IN UNA RICONCILIAZIONE CON L'EX MOGLIE KIM KARDASHIAN, CHE INTANTO STA FREQUENTANDO IL COMICO PETE DAVIDSON...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kanye West 2

Secondo PageSix, Kanye West, 44 anni, frequenta la modella Vinetria, 22 anni, «da un po’ di tempo», ben prima che la loro relazione diventasse pubblica nel fine settimana. I due sono stati visti insieme alla partita di basket della Donda Academy a Minneapolis.

Solo una settimana fa, Kanye aveva dichiarato di sperare in una riconciliazione con la ex moglie Kim Kardashian e aveva negato di essersi divorziato dalla star, che sta uscendo con Pete Davidson. «Non siamo divorziati. Non è uno scherzo per me. I miei figli vogliono che i loro genitori stiano insieme. Voglio… che stiamo insieme».

Kanye West 3

Secondo quanto riferito, Vinetria era con il rapper a Miami il mese scorso quando filmato la sua intervista a Drink Champs. La storia d'amore con Vinetria segue quella con la top model Irina Shayk, iniziata un mese dopo che Kardashian aveva chiesto il divorzio dopo sette anni di matrimonio.

Kim, d'altra parte, è stata romanticamente legata al comico Pete Davidson, 27 anni, nelle ultime settimane e si dice che abbia trascorso due serate con Davidson la scorsa settimana durante un viaggio a New York City.

Kim e Kanye Vinetria Vinetria 3