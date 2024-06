- IN UN'OCCASIONE, WEST AVREBBE ANCHE CHIUSO LA DONNA INSIEME A LUI IN UNA STANZA E…

CHE LE INVIAVA FOTO INTIME DI "ATTUALE ED EX DIPENDENTI" DI YEEZY (IL BRAND DI MODA DI KANYE) E MESSAGGI A SFONDO SESSUALE: “

KANYE WEST È STATO ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI DALLA SUA EX ASSISTENTE PERSONALE, LAUREN PISCIOTTA - L'EX MODELLA DI ONLYFANS AFFERMA CHE IL RAPPER

Kanye West

Kanye West è di nuovo nei guai. Una sua ex assistente, Lauren Pisciotta, lo accusa infatti di molestie sessuali e licenziamento illecito. La donna ha intentato una causa contro il rapper anche per violazione del contratto di lavoro e ambiente ostile. Secondo i documenti ottenuti da alcuni media americani la Lauren, ex modella di OnlyFans, afferma che Kanye si masturbava durante le conversazioni telefoniche con lei[…]

lauren pisciotta 3

L'OFFERTA ECONOMICA IN CAMBIO DELLA PIENA DISPONIBILITÀ

La Pisciotta ha raccontato di essere stata assunta da West nel periodo del lancio della sua linea di moda Yeezy, nel 2021 e di aver anche collaborato con il rapper su tre dei suoi brani per il suo album Donda, uscito proprio nel 2021. Alla modella, […] Kanye West, avrebbe promesso un milione di dollari all'anno in più rispetto a quello che avrebbe guadagnato restando su OnlyFans, alla condizione però di essere a sua disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette e di cancellare il suo account.

I MESSAGGI A SFONDO SESSUALE

Kanye West 3

Poco dopo l’assunzione però il rapper avrebbe cominciato il suo assedio sessuale attraverso messaggi molto volgari. In uno, riferisce la Pisciotta, era scritto quanto segue: "Voglio sco*are e voglio che la mia donna mi dica quanto è stata sco*ata e voglio che mi tradisca". Insieme ai messaggi a sfondo sessuale, il rapper avrebbe condiviso dettagli espliciti di atti sessuali che avrebbe voluto sperimentare, così come foto e suoi video in cui aveva rapporti con altre donne. Pisciotta avrebbe anche ricevuto foto intime di “attuali ed ex” dipendenti Yeezy, sia “uomini che donne”, da West.

lauren pisciotta 2

CHIUSI IN UNO STANZINO INSIEME

Tra gli episodi […] l'avrebbe chiusa insieme a lui in una stanza e si sarebbe masturbato accanto a lei prima di addormentarsi. La Pisciotta ha poi confermato che Kanye West si sarebbe molto arrabbiato di fronte al suo rifiuto di qualsiasi proposta per "uscire o fare sesso" con lui. […] Nel settembre 2022 la Pisciotta sarebbe stata promossa a capo dello staff di diverse società di West con uno stipendio di 4 milioni di dollari. Tuttavia, solo un mese dopo, sarebbe stata licenziata. West le avrebbe offerto 3 milioni di dollari di buonuscita, presumibilmente mai ricevuti. […]

