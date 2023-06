KASPAROV DÀ SCACCO MATTO ALL’UE: "BRUXELLES DEVE RINGRAZIARE ZELENSKY" – DURANTE LA RIUNIONE DEI DISSIDENTI RUSSI AL PARLAMENTO EUROPEO, IL MITICO SCACCHISTA METTE IN MUTANDE L'IPOCRISIA DI BRUXELLES: “SE PUTIN AVESSE CONQUISTATO KIEV IN TRE GIORNI, ORA L’UNIONE EUROPEA STAREBBE TRATTANDO CON LUI, E AVREBBE GIÀ RICONOSCIUTO IL FANTOCCIO INSTALLATO IN UCRAINA. SOLO LA RESISTENZA UCRAINA HA DATO MODO ALL'EUROPA DI RIMANERE COERENTE NELLA PROPRIA POSIZIONE”

Estratto dell'articolo di G. Cal. per il “Fatto quotidiano”

Europarlamento, Strasburgo, riunione di tutta la dissidenza russa al regime di Vladimir Putin: tra i più attesi c’è Garry Kasparov, 60 anni il 13 aprile scorso, un tempo orgoglio sovietico della grande madre Russia a colpi di scacchi, più volte campione del mondo.

Tutti si aspettano parole a favore dell’Ucraina di Zelensky, e quelle arrivano, [...] mentre lo scacco matto arriva in poche mosse e in pochi concetti: “Se Putin avesse conquistato Kiev in tre giorni, ora l’Unione europea starebbe trattando con lui, e probabilmente avrebbe già riconosciuto il fantoccio che i russi avrebbero installato al posto di Zelensky. Bruxelles deve ringraziare Zelensky e la resistenza ucraina per aver dato loro modo di rimanere coerenti nelle proprie posizioni”.

E ancora: “È tempo che l’Ue abbia un ruolo più attivo sulla politica interna russa”. Kasparov non dimentica, insomma, che prima dell’invasione russa in Ucraina nessuno si faceva troppi problemi, da Washington alle capitali europee, a stringere le mani dell’aguzzino della giornalista Anna Politkovskaja, per esempio.

E, ieri alla riunione di Strasburgo, era presente anche il premio Nobel per la pace e direttore della Novaya Gazeta, Dimtri Muratov, il cofondatore di Memorial e premio Nobel Lev Ponomarev […]

Presente anche il capo del colosso petrolifero Yukos, Mikhail Khodorkovsky: “Un futuro di pace per l’Europa passa da un futuro democratico per la Russia e l’unico modo di garantirlo è liberarsi di Vladimir Putin”.

