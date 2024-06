Estratto da www.lastampa.it

Al via nel cuore di Londra la parata di Trooping the Colour, evento clou dell'odierna celebrazione del compleanno ufficiale – non anagrafico - del 75enne re Carlo III. Il monarca […] guida il corteo in carrozza con la regina Camilla. Mentre in un'altra carrozza, spicca la presenza della principessa di Galles, Kate […] che torna in pubblico dopo oltre sei mesi come annunciato, mentre anche lei combatte con un cancro e con gli effetti della chemioterapia.

È probabile che Kate, che non compare in pubblico da dicembre, si unisca agli altri membri della famiglia sul balcone di Buckingham Palace per assistere a un sorvolo di aerei militari. Nella sua dichiarazione, Kate ha affermato di «non essere ancora fuori pericolo» e i funzionari sottolineano che l'impegno di sabato non preannuncia un ritorno completo alla vita pubblica. […]

Gli spettatori assisteranno a uno spettacolo di sfarzo e precisione che coinvolgerà più di 1.000 soldati, 250 musicisti militari e più di 200 cavalli. L'evento è anche una dimostrazione di stabilità da parte della monarchia dopo mesi in cui sia il re che Kate, moglie dell'erede al trono, non hanno partecipato a impegni pubblici per sottoporsi alle cure per il cancro.

