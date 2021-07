KATE MIDDLETON È IN AUTO-ISOLAMENTO! – LA DUCHESSA È ENTRATA IN CONTATTO CON UNA PERSONA POSITIVA AL COVID, MOLTO PROBABILMENTE A WIMBLEDON DOVE LA GENTE È AMMASSATA SUGLI SPALTI SENZA DISTANZIAMENTO NÉ MASCHERINE: NONOSTANTE SIA VACCINATA CON DOPPIA DOSE E NON ABBIA SINTOMI, KATE DOVRÀ RIMANERE ISOLATA PER I PROSSIMI 10 GIORNI E…

Rebecca Megna per "www.gossipetv.com"

Kate Middleton è in auto isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. L’ha fatto sapere Kensington Palace, secondo quanto si legge su Mirror. La moglie del principe William non avrebbe alcun sintomo, ma sta comunque seguendo tutte le linee guida pertinenti, auto isolandosi a casa.

La duchessa di Cambridge è stata così costretta a ritirarsi dai due eventi di oggi, dedicati agli eroi del SSN. Kate sarebbe stata allertata venerdì pomeriggio e da allora è iniziato per lei l’isolamento. Pertanto, non potrà prendere parte al servizio di ringraziamento che si terrà alla cattedrale di St Paul questa mattina e al party in giardino a Buckingham Palace nel pomeriggio.

La Middleton ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino e la scorsa settimana ha eseguito due test prima di recarsi allo stadio di Wembley per assistere alla partita di calcio, martedì scorso, tra Inghilterra e Germania. Entrambi erano risultati negativi. Una fonte fa sapere che Kate è molto triste, in quanto si ritrova a dover perdere il 73esimo anniversario del servizio sanitario nazionale.

Invece, William prenderà parte agli eventi di oggi, ovviamente senza la sua adorata moglie. L’auto isolamento di Kate dovrebbe durare dieci giorni. Un portavoce aggiunge che il contatto con la persona risultata positiva al Coronavirus è avvenuto la scorsa settimana. Non è, però, resa nota l’identità.

Lo scorso 2 giugno, la Middleton ha fatto ritorno a Wimbledon, di cui è padrona. Lo scorso anno l’evento su sospeso a causa della pandemia. La duchessa di Cambridge ha una vera e propria passione per il tennis ed è apparsa raggiante durante l’evento.

In questi giorni, si è inoltre parlato del ritorno del principe Harry a corte. Il duca di Sussex, senza Meghan Markle e i loro due bambini, non ha potuto non presenziare al tributo dedicato alla sua defunta madre, Lady Diana.

Insieme a suo fratello William, ha svelato la statua realizzata in ricordo della principessa. Kate Middleton pare abbia preferito non prendere parte all’evento, per permettere ai due fratelli di viversi questo momento tra loro. Sarà arrivata la pace in questa occasione? Sembra proprio di no.

