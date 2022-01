KATE RINGRAZIA MEGHAN - L’ALGIDA DONNA CON LO STESSO CARISMA DI UN FILETTO DI BACCALÀ HA CONQUISTATO GLI INGLESI: GLI ABITI LOW COST, GLI ORECCHINI DA 7 STERLINE PIACCIONO SOPRATTUTTO SE PARAGONATI ALL’INSOSTENIBILE SMANIA DI APPARIRE DELLA COGNATA MEGHAN CHE DALLA CALIFORNIA FA SFOGGIO DI ABITI DA HAUTE COUTURE OGNI VOLTA CHE METTE NASO FUORI DAL SUO VILLONE – NELLE RILEVAZIONI DI “YOUGOV” KATE HA IL 65% DEI CONSENSI E BALZA AL TERZO POSTO MENTRE L’EX ATTRICETTA…

Enrica Roddolo per il "Corriere della Sera"

kate middleton e meghan markle 8

Due duchesse, due vite. Kate, duchessa di Cambridge, 40 anni appena compiuti e l'autorevolezza di una futura regina. Meghan, duchessa di Sussex, per la quale il principe Harry chiede di riavere un servizio di sicurezza, ormai una celebrity con molta visibilità, e molti affari. Tanto da «richiedere» l'apertura di 11 società nello stato americano del Delaware noto per il regime fiscale «dolce»: nessuna necessità di svelare l'identità, né di dar conto dei propri affari, come riporta il Times di Londra.

kate middleton e meghan markle 7

Le società sarebbero state costituite da aprile 2020, dopo la «fuga americana», e quando i duchi di Sussex dovettero chiarire (e risolvere) con la Royal Household la loro posizione. Fra i punti più delicati della Megxit, fu proprio l'impiego del logo Sussex Royal da parte della coppia per le future attività. Scelta che li portò a rimpiazzare Sussex Royal con Archwell, nuovo nome della loro charity.

Ed è appunto per gestire i tanti trademark della charity che le società sarebbero state inaugurate. In una, la Peca Publishing, potrebbero confluire i diritti di «The Bench», il libro per bambini di Meghan (tradotto in Italia da Ape Junior: «La Panchina»). Un'altra, Orinoco Publishing forse per gestire poi i diritti del libro autobiografico del duca per il quale si è impegnato con il colosso dell'editoria, Penguin Random House. E, curiosità, Orinoco sarebbe stato ispirato dalla canzone di Enya, Orinoco flows , amata dalla principessa Diana. E ancora, le società Bridgemount, Hampshire, Nemawashi: tutte in Delaware dove il 65% delle aziende nella classifica F ortune 500 hanno sede. A tenere le fila Richard Genow, legale di Meghan, e il manager Andrew Meyer.

kate middleton e meghan markle 6

Così, mentre la richiesta di sicurezza di Harry (di cui pagherebbe le spese, ndr .) potrebbe svelare in udienza dettagli sul tipo di protezione offerta ai reali, la faglia che divide presente e futuro delle duchesse si allarga. «Catherine», Kate Middleton, è stata citata nel discorso di Natale della regina confermando quel che dal 2011 - quando entrò nella Firm dei Windsor, sposando William - la commoner ha costruito una credibilità di cui mai come oggi ha bisogno la monarchia. Mai un passo falso. Sorridente ma con una tempra d'acciaio come la Queen Mum, Elizabeth Bowes-Lyon moglie di Giorgio VI.

kate middleton e meghan markle 5

E la premiano le rilevazioni di YouGov nell'ultimo trimestre 2021 sulla Royal family: Kate con il 65% dei consensi e una notorietà che sfiora quota cento (93) è al terzo posto, dopo la regina e William. Meghan? Al quattordicesimo con solo il 26% (peggio di lei solo Andrea, 12%). La vera Kate ha debuttato con l'indagine sulla prima infanzia (con la sua Royal Foundation), presentata alla First Lady americana Jill Biden al G7 in Cornovaglia. E nella pandemia si è spesa in Royal smart working, come in presenza.

kate middleton e meghan markle 4

Con William ieri ha affrontato il primo impegno 2022: al Foundling Museum a Londra, dopo che nei giorni scorsi hanno lanciato la seconda edizione dell'Earthshot Prize (per contrastare il climate change). Infaticabile, perfetta. Anche ieri con orecchini da 7 sterline di Accessorize e pantaloni da 130 di Jigsaw. Quanto a Meghan, dopo l'intervista a Oprah Winfrey che gettò accuse di razzismo sui Windsor, dopo l'ingresso a gamba tesa nella partita presidenziale Usa, l'annuncio sul New York Times di un aborto, e tanti progetti con un «ritorno» commerciale, ha ormai il profilo di una celebrity.

kate middleton e meghan markle 3

Quello di Kate? L'ha ritratto invece il fotografo Paolo Roversi: sguardo proiettato lontano e la bellezza senza tempo di Angelica nel «Gattopardo». «Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi», scrive Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Kate è pronta a svecchiare tutto nella tradizione reale(a partire dalla scelta di gioielli low cost) perché alla fine tutto resti uguale. E la monarchia resti il saldo baricentro di un Paese .

kate middleton e meghan markle 1 kate middleton suona in tv con tom walker 3 copia kate middleton suona in tv con tom walker 2 meghan markle 2 meghan markle meghan markle e il principe harry 5 meghan markle e il principe harry 3 katle middleton 2 kate middleton e meghan markle 2