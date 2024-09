KATE TORNA AL LAVORO – PRIMO IMPEGNO UFFICIALE PER LA PRINCIPESSA DI GALLES DOPO IL RECENTE VIDEO IN CUI HA ANNUNCIATO IL COMPLETAMENTO DI UN CICLO DI CHEMIOTERAPIA: LA MOGLIE DI WILLIAM HA RICEVUTO IN CASA I RESPONSABILI DI UN PROGETTO CHE SI OCCUPA DI INFANZIA – SI TRATTA DI UN PICCOLO PASSO VERSO IL RITORNO AGLI IMPEGNI PUBBLICI: KATE HA GIÀ ANNUNCIATO CHE SEGUIRÀ LE INDICAZIONI DEI MEDICI E…

(ANSA) – Primo impegno ufficiale per la principessa di Galles, Catherine, consorte dell'erede al trono britannico William, dopo il recente video in cui ha annunciato il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi in seguito alla diagnosi di cancro resa nota (poco dopo quella di re Carlo) nel marzo scorso.

Kate, come è familiarmente chiamata dai media, ha ricevuto ieri in tutta discrezione a casa, nella residenza di famiglia adiacente al castello di Windsor, i responsabili di un progetto caritativo per i bambini da lei patrocinato da tempo, riferisce la Bbc, parlando dell'avvenimento come di "un altro piccolo passo" verso un ritorno pieno alla vita pubblica ancora di là da venire.

La 42enne principessa, e futura regina consorte, è di fatto assente dalle scene - salvo qualche episodica apparizione recente - dalla fine del 2023. A gennaio fu poi sottoposta a un delicato quanto misterioso intervento all'addome, seguito qualche tempo dopo dall'annuncio - in un primo video commovente - del tumore. Il secondo video, diffuso il 9 settembre scorso, è servito invece per condividere con il Regno "il sollievo" per la fine della chemio e l'auspicio di poter "restare libera dal cancro" (cancer free).

Anche se, come hanno precisato fonti di Kensington Palace, è prematuro al momento parlare di una remissione della malattia e quindi di una condizione "cancer free" accertata. Kate, da parte sua, ha riconosciuto nel video come questi mesi siano stati "incredibilmente duri", invocando altro tempo per proseguire nel cammino verso l'auspicata guarigione; pur non senza evocare "un rinnovato senso di speranza e di apprezzamento per la vita" e accennare a una graduale ripresa del suo "lavoro" di rappresentanza della famiglia reale.

