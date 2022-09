DAL KAZAKISTAN LA CAZZIATA PAPALE CONTRO LA GUERRA “FOLLE E TRAGICA” – VOLATO AL CONFINE CON LA RUSSIA, A NUR-SULTAN, LA CAPITALE KAZAKA IN MEZZO AL DESERTO, FRANCESCO HA TENUTO UN DISCORSO DURO: “È L’ORA DI EVITARE L’ACCENTUARSI DI RIVALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DI BLOCCHI CONTRAPPOSTI” – E OGGI, INCONTRANDO I LEADER RELIGIOSI, HA AMMONITO: “NON GIUSTIFICHIAMO MAI LA VIOLENZA. NON PERMETTIAMO CHE IL SACRO VENGA STRUMENTALIZZATO DA CIÒ CHE È PROFANO” (AL PATRIARCA KIRILL SARANNO FISCHIATE LE ORECCHIE…) – VIDEO

1– PAPA AI LEADER RELIGIOSI, MAI GIUSTIFICARE LA VIOLENZA

(ANSA) - Parlando ai leader religiosi a Nur-Sultan, in Kazakistan, il Papa ha sottolineato che "è necessaria, per tutti e per ciascuno, una purificazione dal male". "Purifichiamoci, dunque, dalla presunzione di sentirci giusti e di non avere nulla da imparare dagli altri - ha esortato Francesco -; liberiamoci da quelle concezioni riduttive e rovinose che offendono il nome di Dio attraverso rigidità, estremismi e fondamentalismi, e lo profanano mediante l'odio, il fanatismo e il terrorismo, sfigurando anche l'immagine dell'uomo".

"Non giustifichiamo mai la violenza", ha aggiunto. "Non permettiamo che il sacro venga strumentalizzato da ciò che è profano. Il sacro non sia puntello del potere e il potere non si puntelli di sacralità!". Lo ha detto Papa Francesco nel suo discorso al 7/o Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali. "Memori degli orrori e degli errori del passato, uniamo gli sforzi, affinché mai più l'Onnipotente diventi ostaggio della volontà di potenza umana", ha aggiunto il Pontefice.

2 – PAPA FRANCESCO IN KAZAKISTAN: IMPLORO LA PACE IN UCRAINA

Papa Francesco è arrivato in Kazakhstan. L'aereo con a bordo il Pontefice è atterrato all'aeroporto della capitale Nur-Sultan. Nell'accoglienza ufficiale, il Pontefice ha subito avuto un breve incontro col presidente della Repubblica Kassym-Jomart Tokayev. Il Papa è partito per il 38esimo viaggio del suo pontificato - che porterà a 57 i paesi visitati - con un aereo decollato da Roma-Fiumicino intorno alle 7.15.

Al momento della partenza Francesco ha inviato al Presidente Mattarella un telegramma: “Nel momento in cui mi accingo a lasciare il suolo d'Italia per compiere un viaggio apostolico in Kazakhstan per prendere parte al Congresso dei Leader delle religioni mondiali e incontrare la popolazione e la comunità cattolica, desidero rivolgere a Lei signor Presidente e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con auspici di serenità e di concordia, unito alla preghiera a Dio per il bene e il progresso di tutta la Nazione".

È "pellegrinaggio di dialogo e di pace" quello che il pontefice compie nell'immensa ex repubblica sovietica dell'Asia centrale, dove domani e giovedì parteciperà al settimo congresso dei leader delle religioni mondiale e tradizionali, su invito del presidente della repubblica Kassym-Jomart Tokayev.

La cerimonia di benvenuto per il Papa si è svolta presso il Palazzo Presidenziale Ak Orda.Il Papa è stato accolto nel cortile del Palazzo dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart K. Tokayev. Quindi, dopo la Guardia d'Onore, l'esecuzione degli inni e la presentazione delle rispettive Delegazioni, il Papa e il Presidente della Repubblica hanno raggiunto l'East Hall del Palazzo per l'incontro privato. Successivamente, avrà luogo la visita di cortesia al Presidente della Repubblica del Kazakhstan. Dopo la foto ufficiale, l'incontro privato.

Papa: imploro la pace in Ucraina, no a folle e tragica guerra

papa francesco, presidente kassym jomart tokayev

"Qui Giovanni Paolo II venne a seminare speranza subito dopo i tragici attentati del 2001. Io vi giungo nel corso della folle e tragica guerra originata dall'invasione dell'Ucraina, mentre altri scontri e minacce di conflitti mettono a repentaglio i nostri tempi". Cosi' Papa Francesco nel suo discorso all'incontro nell'Auditorium della Qazaq Concert Hallcon di Nur-Sultan in Kazakistan con le autorita', la societa' civile e il Corpo diplomatico. "Vengo per amplificare il grido di tanti che implorano la pace, via di sviluppo essenziale per il nostro mondo globalizzato". ha sottolineato il Pontefice.

