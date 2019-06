KEANU CHE NON ABBAIA – REEVES È SEMPRE MOLTO DISPONIBILE CON I FAN E NON SI SOTTRAE MAI QUANDO GLI CHIEDONO UNA FOTO. MA C’È UN PARTICOLARE CHE NON È SFUGGITO ALLA RETE: L’ATTORE NON TOCCA MAI LE DONNE CON CUI SI METTE IN POSA, ANZI METTE PROPRIO IN MOSTRA LA MANO – IL MOTIVO? KEANU È MOLTO PIÙ FURBO DEGLI ALLOCCONI CHE POPOLANO HOLLYWOOD…

Annalisa Grandi per "www.corriere.it"

Keanu non tocca le donne con cui fa le foto

keanu reeves 5

La mano lontana dalla schiena delle ragazze, così in quasi tutte le foto. Fino ad ora in pochi ci avevano fatto caso, adesso invece improvvisamente i riflettori si sono riaccesi su Keanu Reeves.

Un divo “atipico”, come scritto nei giorni scorsi sul «New Yorker» che pochi giorni fa titolava: «È troppo buono per questo mondo». Ed ecco le prove: una è nelle foto pubblicate sulla pagina Facebook «Unprofessional Madman», che dimostrano come, quando gli viene chiesto di fare una foto, l’attore 54enne non tocca le donne con cui si fa immortalare.

keanu reeves 6

«È un vero gentiluomo», commentano i fan su Facebook, «É troppo puro per questo mondo» si legge ancora. Altri sostengono che il suo atteggiamento sia una risposta agli scandali sessuali che nei mesi scorsi hanno coinvolto diversi divi americani.

Lontano dalle copertine

Altra caratteristica «atipica» di Keanu Reeves è che di base si è sempre tenuto ben lontano dal mondo del gossip, degli scandali e delle copertine delle riviste patinate. Così ha evitato, tra l’altro, anche di finire al centro delle critiche: praticamente mai sopra le righe, difficile trovare in Rete qualcuno che dice cose negative di lui.

keanu reeves 4

E lontano dai social

Stesso discorso, per i social: Keanu Reeves non ha un profilo ufficiale e ha più volte ripetuto di non essere interessato a ciò che la gente dice di lui sul web. Insomma, sotto i riflettori per lavoro, lontano dai riflettori per scelta a telecamere spente.

La storia

E non tutti forse conoscono la storia personale del divo 54enne: abbandonato dal padre quando era bambino, la sua infanzia è stata tutt’altro che semplice. Dislessico, con parecchie difficoltà a scuola, abbandona gli studi a 17 anni.Nella sua storiaanche una figlia persa e una compagna morta in un incidente, e poi la sorella malata di leucemia.

keanu reeves 3

Quelle risposte in tv

«Keanu Reeves is too good for this world» si intitola l’articolo che il «New Yorker» ha dedicato proprio nei giorni scorsi all’attore. Si racconta tra l’altro come, in una recente intervista televisiva, alla domanda «Cosa pensi accada dopo la morte?», abbia risposto, assolutamente serio: «Non lo so, ma so che mancheremo alle persone che ci vogliono bene». Una risposta «genuina e onesta», per una clip ritwittata oltre 100 mila volte in poche ore.

La donna in metropolitana, il ragazzo

E a raccontare chi sia il divo, è anche un video, in cui l’attore è seduto in metropolitana, accanto a lui una donna è in piedi, e Keanu si alza per farla sedere al suo posto. Cosa che praticamente non succede quasi mai neanche con le persone “normali”, figuriamoci se a farla è un divo.

keanu reeves 2

E tra gli altri aneddoti che vengono raccontati nel pezzo del «New Yorker» c’è quello che rivela come una volta, Reeves firmò un autografo a un ragazzo di 16 anni che vendeva biglietti al cinema, e che era troppo timido per chiederglielo.

keanu reeves 2 keanu reeves 11 keanu reeves a roma con la sorella malata foto barillari 6 keanu reeves a roma con la sorella malata foto barillari 4 winona ryder e keanu reeves 2 keanu reeves a roma con la sorella malata foto barillari 12 keanu reeves a roma con la sorella malata foto barillari 9 keanu reeves a roma con la sorella malata foto barillari 8 keanu reeves 1 keanu reeves 10 keanu reeves 4