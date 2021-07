24 lug 2021 09:36

O IL KEBAB O LA VITA - IN SVEZIA DUE DETENUTI DI UN CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA HANNO PRESO IN OSTAGGIO DUE GUARDIE, MA HANNO ACCETTATO DI LIBERARNE UNA IN CAMBIO DI 20 PIZZE KEBAB DA DISTRIBUIRE AL LORO REPARTO - I MALVIVENTI, ENTRAMBI IN PRIGIONE PER OMICIDIO, SI SONO BARRICATI CON I POLIZIOTTI NELLA GUARDIOLA ARMATI DI LAMETTE - LA PRIGIONE E' STATA CIRCONDATA MENTRE UN VICINO NEGOZIO INIZIAVA A IMPASTARE LA FARINA E A CUOCERE LA CARNE...