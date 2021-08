27 ago 2021 08:09

KEEP ON ROLLING, CHARLIE! GLI STONES RENDERANNO OMAGGIO A CHARLIE WATTS SUL PALCO QUANDO RIPRENDERANNO IL LORO TOUR IL MESE PROSSIMO - I MEMBRI DELLA BAND STANNO PIANIFICANDO DI "RENDERE LO SPETTACOLO UNA CELEBRAZIONE DELLA SUA VITA" - UNA FONTE: "CHARLIE AVEVA DATO LORO LA BENEDIZIONE PER LA TOURNEE SENZA DI LUI, QUINDI ONORERANNO I SUOI DESIDERI" - ECCO COME LO HANNO RICORDATO JAGGER E KEITH RICHARDS