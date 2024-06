26 giu 2024 13:02

KETA-MINA VAGANTE - SECONDO "TMZ", DIVERSE STAR DI HOLLYWOOD RISCHIANO L'ARRESTO PER IL DECESSO DI MATTHEW PERRY, TROVATO MORTO NELLA JACUZZI DELLA SUA VILLA A LOS ANGELES - LA POLIZIA STA CERCANDO DI SCOPRIRE CHI HA FORNITO ALL'ATTORE LA DOSE LETALE DI KETAMINA E HANNO INTERROGATO DIVERSE "PERSONE NOTE PER AVERE STORIA DI USO O ABUSO DI DROGA" - L'EX ATTORE DI "FRIENDS" SEGUIVA UNA TERAPIA DI INFUSIONI DI KETAMINA PER TRATTARE LA DEPRESSIONE, MA PER I MEDICI INCARICATI DELL'AUTOPSIA LA QUANTITÀ RILEVATA NEL SUO SANGUE…