guerra in ucraina attacco a kiev 6

È iniziata la battaglia di Kiev. Le truppe russe hanno lanciato due attacchi contro la capitale ucraina, da ovest e da est, che, secondo quanto riporta il “DailyMail” sarebbero falliti.

I carri armati di Putin già lunedì erano entrati a Irpin, alla periferia occidentale della città. Dai video che circolano online si vede una colonna di tank russi e furgoni blindati che tentano l’assalto da est, e vengono colpiti dall’artiglieria ucraina, con grosse perdite.

I soldati che difendono Kiev hanno avvisato i residenti di non allontanarsi dalla città, perché le forze russe sono solo “a pochi chilometri”: il timore è che parta un’offensiva simile a quella in atto a Mariupol, dove i russi hanno bombardato un ospedale pediatrico

guerra in ucraina attacco a kiev 7

Ucraina: sirene antiaereo tornano a suonare a Kiev

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul suo canale Telegram, invitando i cittadini a nascondersi nei rifugi

Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 15

Ucraina: bombe su Mariupol, colpita la sede dell'università

carro armato russo distrutto

Attacco aereo a Mariupol. Lo annuncia il municipio sul proprio profilo Telegram. "Ora a Mariupol c'è un attacco aereo degli occupanti russi - si legge -. Le bombe hanno colpito le case. Colpito anche l'edificio dell'università nel centro della città. Registrato anche una attacco nell'area del Teatro Drammatico". Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime.

Kiev, bloccato il convoglio umanitario verso Mariupol

Un convoglio umanitario che cercava di raggiungere Mariupol è stato costretto a fare marcia indietro a causa dei "combattimenti in corso". Lo ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereschuk, secondo quanto riporta la stampa internazionale.

Lavrov: "Ucraina ha creato una minaccia per Mosca"

guerra in ucraina attacco a kiev 3

"Non abbiamo attaccato in Ucraina. In Ucraina si è creata una situazione che ha creato una minaccia per Mosca, abbiamo fatto vari appelli ma nessuno ci ha ascoltato", ha detto il ministro degli Esteri russo Lavrov, al termine dell'incontro con l'omologo ucraino Kuleba in Turchia. Il ministro russo ha ribadito che la fornitura di armi all'Ucraina dall'Occidente è "pericolosa" e che Mosca è "a favore di qualsiasi contatto" sui problemi della crisi ucraina e "sullo sviluppo di modi per uscirne". Riferendosi all'attacco di ieri all'ospedale di Mariupol, ha detto "che era la base del Battaglione di Azov", gruppo paramilitare di estrema destra attivo nel sud dell'Ucraina, e che "le donne e i bambini erano stati portati via".

Ucraina. Kuleba: "Nessun progresso con Lavrov su cessate il fuoco"

guerra in ucraina attacco a kiev 5

Sono terminati i colloqui tra i ministri della difesa ucraino e russo, Dmytro Kuleba e Sergei Lavrov. "L'Ucraina ha proposto un corridoio da Mariupol e un cessate il fuoco per affrontare le questioni umanitarie. La Russia non e' stata d'accordo. Sono pronto a proseguire i negoziati. Non possiamo fermare la guerra se la Russia non vuole", ha detto Kuleba al termine dell'incontro.

Kiev: "Donne e bimbi lascino Kharkiv, Donetsk e Luhansk"

La presidenza ucraina ha lanciato un appello affinchè donne e bambini lascino le regioni di Kharkiv, Donetsk e Luhansk, diventate ormai troppo pericolose. Lo riporta il Kyiv Inedependent citando Oleksiy Arestovych, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente. “Per coloro che hanno bambini o donne, in particolare nelle regioni di Kharkiv, Donetsk, Luhansk, è meglio andarsene. Queste sono zone di aspre battaglie militari e non c'è niente da fare per i civili, a meno che tu non sia un civile che lavora nei servizi dell'esercito o della città”.

guerra in ucraina

Regno Unito, sanzioni ad Abramovich: "Oligarca filo-Cremlino"

Il governo del Regno Unito ha imposto sanzioni al proprietario della squadra di calcio del Chelsea, Roman Abramovich. Il miliardario russo è uno dei sette oligarchi russi i cui beni sono stati congelati. In un documento del Tesoro del Regno Unito pubblicato online, Abramovich è definito come un "oligarca filo-Cremlino" che ha stretti con il presidente russo Vladimir Putin.

Cremlino, Kiev chiede negoziati diretti Putin-Zelensky

guerra in ucraina attacco a kiev 4

Kiev presenta “costantemente” proposte di negoziazione diretta tra il presidente russo Vladimir Putin, e l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Tass

Cremlino, l'esercito spieghi l'attacco a Mariupol

Il Cremlino ha chiesto all'esercito russo di fornire maggiori ''informazioni'' sul raid aereo condotto contro l'ospedale pediatrico di Mariupol. Lo ha reso noto in conferenza stampa il portavoce Dmitry Peskov. Nel raid hanno perso la vita tre persone, tra cui un bambino di sei anni.

soldati russi in ucraina 8 guerra in ucraina attacco a kiev 1