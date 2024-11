KIM, PER DIVENTARE COME SOPHIA LOREN NE DEVI MAGNA’ DI PAGNOTTE – KARDASHIAN HA FIRMATO UNA COLLABORAZIONE TRA IL SUO MARCHIO DI PANCERE CONTENITIVE "SKIMS" E DOLCE E GABBANA - PER PUBBLICIZZARE I MUTANDONI, LA BURROSA KIM SI È MESSA IN POSA SCIMMIOTTANDO LA LOREN: COMPARE CON INDOSSO UN BODY TRASPARENTE E LA PATONZA COPERTA DA UN GREMBIULINO. ATTORNO A LEI VECCHI CHE GIOCANO A CARTE E GATTARE CHE… - VIDEO

[…] il lavoro fatto Skims con questa capsule di ready-to-wear e underwear in edizione limitata, in vendita dal 19 novembre, è il primo esemplare di shapewear d'alta moda, oltre che da collezione.

Co-star è Dolce&Gabbana, la griffe italiana amatissima dalla stessa Kim e con la quale collabora da anni. Due esempi su tutti: Kim Kardashian stilista per la sfilata Dolce&Gabbana primavera estate 2023 e il “dress takeover” del matrimonio della sorella, Kourtney Kardashian Barker, dove non solo la sposa ha indossato un vestito di alta moda del marchio, ma anche l'intera famiglia ha sfoggiato, per la cerimonia durata un intero weekend, abiti appartenenti agli archivi vintage, dal 1991 al 2001, del marchio italiano (sempre su suggerimento di Kim).

Co-progettata con Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fonde il lifestyle della griffe italiana con la versatilità del marchio di intimo americano. Sono look sensuali che, valorizzando la silhouette, trasmettono sicurezza e donano extra fascino. Cosa aspettarci? L'iconica stampa leopardata di Dolce&Gabbana campeggia ora sui set Skims Classic Cotton, come anche il logo e le silhouette della griffe italiana che presenziano, con nuove vesti, sulla corsetteria e il ready-to-wear della limited edition. […]

