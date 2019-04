24 apr 2019 19:40

KIM, GUARDA COME SPOLVERO BENE! – DOPO LE GUARDIE DEL CORPO TRASFORMATE IN MARATONETI E LA CORSA DEL POVERO TRADUTTORE TERRORIZZATO DA CICCIO KIM, ARRIVANO I PULITORI DI TRENI IN AZIONE A VLADIVOSTOK: DUE UOMINI IN GUANTI BIANCHI HANNO RINCORSO I VAGONI IN CORSA PER ASSICURARSI CHE NON CI FOSSE NEMMENO UN GRANELLO DI POLVERE – IL LEADER NORDCOREANO È ARRIVATO IN RUSSIA PER INCONTRARE PUTIN E… (VIDEO)