KIM KARDASHIAN HA TROVATO UN NUOVO POLLO DA SPENNARE – L'INFLUENCER CULOIDE RIVELA SI ESSERE “IN PROCINTO” DI INIZIARE UNA NUOVA STORIA D’AMORE E, NELL'ATTESA, FA SBALLONZOLARE LE CHIAPPONE IN UNA PUNTATA DELLA NUOVA STAGIONE DI “THE KARDASHIANS" - DOPO IL FALLIMENTO DEL SUO MATRIMONIO CON KANYE WEST, ORA IMPEGNATO A DARE SCANDALO NELLE BARCHE DI VENEZIA CON BIANCA CENSORI, E LA RELAZIONE CON PETE DAVIDSON, KIM CI RIPROVA. CON CHI? PER ORA SAPPIAMO SOLO CHE SI CHIAMA FRED...

DAGONEWS

the kardashians stagione 4 9

Kim Kardashian ha rivelato di essere "in procinto" di iniziare una nuova relazione mentre balla in bikini nella quarta stagione di The Kardashians. La serie è partita con un breve montaggio di clip, tra cui un misterioso scatto di Kim di fronte alla Little White Chapel di Las Vegas.

Durante la lussuosa vacanza della famiglia, che ha soggiornato nella casa del designer di moda James Perse, Kim ha scattato alcune foto sensuali in bikini. La presunta nuova relazione di Kim arriva dopo il fallimento del suo matrimonio con Kanye West e la breve relazione di nove mesi con Pete Davidson.

the kardashians stagione 4 8

Nel terzo episodio della terza stagione di The Kardashians, Kim si trovava a cena con Scott quando ha menzionato un uomo chiamato "Fred".

Kim ha rivelato che i suoi amici volevano farla conoscere a qualcuno di recente e sono andati a New York, anche se hanno censurato il nome del luogo, che aveva "una stanza privata al piano di sotto".

I giornali hanno speculato che Kim sia stata vista uscire furtivamente da un hotel di New York dopo aver visitato l'ex Pete Davidson, ma lei ha insistito sul fatto che Pete non c'era.

the kardashians stagione 4 5 the kardashians stagione 4 11 the kardashians stagione 4 6 the kardashians stagione 4 12 the kardashians stagione 4 4 the kardashians stagione 4 7 the kardashians stagione 4 3 kim kardashian kanye west 2 the kardashians stagione 4 1 the kardashians stagione 4 2 the kardashians stagione 4 10