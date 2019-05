IL KING DELLE ZOZZERIE – MARTIN LUTHER KING HA AVUTO OLTRE QUARANTA AMANTI, HA PARTECIPATO A ORGE E HA VISTO UN AMICO PASTORE VIOLENTARE UNA PARROCCHIANA SENZA FAR NULLA PER FERMARLO - SONO LE RIVELAZIONI CHOC DI UNA BIOGRAFIA DEL LEADER DEL MOVIMENTO PER I DIRITTI CIVILI, CHE SOSTIENE DI AVER LETTO TUTTO NEI RAPPORTI DELL'FBI SULLA BASE DI REGISTRAZIONI ANCORA SEGRETE CHE POTRANNO ESSERE RESE PUBBLICHE SOLO NEL…

Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

martin luther king e la moglie coretta

Martin Luther King ha avuto oltre quaranta amanti, ha partecipato ad orge, e ha testimoniato uno stupro, guardando e ridendo mentre un pastore suo amico violentava una parrocchiana.

Sono le rivelazioni sconvolgenti fatte da David Garrow, autore di una biografia del leader del movimento per i diritti civili, che sostiene di averle lette nei rapporti scritti dall' Fbi sulla base di registrazioni ancora segrete.

martin luther king

È noto che Edgar Hoover, per decenni potentissimo capo del Federal Bureau of Investigation, aveva messo sotto sorveglianza King, per cercare di distruggerlo nel timore che fosse membro del Partito comunista. Gli agenti nascondevano cimici ovunque andasse, nella speranza di incastrarlo.

Le registrazioni sono custodite negli US National Archives, e non potranno essere pubblicate fino al 2027. Garrow, studioso americano che nel 1987 vinse il premio Pulitzer con la biografia «Bearing the Cross», ha scritto sulla rivista «Standpoint» che ha potuto leggere i rapporti relativi a vari incidenti. Per quanto odiosa fosse la pratica dello spionaggio, ha commentato che il loro contenuto, se confermato, «pone una sfida così fondamentale alla sua statura storica, da richiedere la più completa ed estesa revisione possibile».

martin luther king matrimonio

Nel gennaio del 1964, ad esempio, gli agenti dell' Fbi avevano nascosto microfoni trasmettitori in due lampade della stanza occupata da King al Willard Hotel di Washington, vicino alla Casa Bianca.

martin luther king joan baez

Il futuro Premio Nobel per la Pace era con il pastore di Baltimore Logan Kearse, e diverse fedeli: «Discutevano di quali tra le parrocchiane fossero più adatte ad atti di sesso naturali e innaturali. Quando una delle donne aveva protestato, dicendo che non approvava quella condotta, il ministro battista l' aveva immediatamente e forzatamente stuprata». King «guardava, rideva, e offriva consigli». Gli agenti erano nascosti nella stanza accanto, ma avevano continuato a registrare, senza intervenire.

martin luther king funerale

Il giorno successivo, il leader dei diritti civili e una dozzina di altre persone avevano partecipato ad una «orgia sessuale, compiendo atti di degenerazione e depravazione».

Una donna aveva resistito, e King le aveva detto che compiere quegli atti avrebbe «aiutato la sua anima». L' Fbi in seguito aveva mandato una lettera al pastore in cui lo definiva «una bestia diabolica e anormale», e lo incoraggiava a suicidarsi prima che le sue malefatte fossero rivelate al mondo.

martin luther king famiglia

L'infedeltà di King era nota, e la moglie Coretta si era spesso lamentata della sua assenza. Lui le avrebbe suggerito di «uscire e avere le proprie relazioni sessuali». Lo spionaggio di Hoover era una pratica orribile e forse illegale, ma secondo Garrow quando il pubblico potrà sentire le registrazioni, la figura storica di King verrà distrutta.

