KLUM CAKE: “NON MI RICORDO L’ULTIMA VOLTA CHE SONO STATA COSÌ FELICE NELLA MIA VITA” - LA BOMBASTICA TOP MODEL HEIDI KLUM A “GRAZIA” RACCONTA IL SUO IDILLIO CON TOM KAULITZ: “FINALMENTE HO TROVATO L’AMORE DEFINITIVO” - LA DIFFERENZA DI ETÀ? “NON MI ERA MAI SUCCESSO CHE I MIEI ANNI MI FOSSERO SBATTUTI IN FACCIA COSÌ DI FREQUENTE. SE NON FOSSE PER LA CURIOSITÀ DEGLI ALTRI, NON CI PENSEREI NEMMENO” – FOTOGALLERY DAI SUOI MIGLIORI ANNI...

HEIDI KLUM, LA GONNA SI STRAPPA NEL LATO B E PARTE LO SCULETTAMENTO

HALLOWEEN 2019, L'EPICO ARRIVO DI HEIDI KLUM

COPERTINA DI GRAZIA DEL 5 DICEMBRE

Anticipazione stampa da “Grazia” https://www.grazia.it/

“Non mi ricordo l’ultima volta che sono stata così felice nella mia vita”. È una Heidi Klum innamorata quella che si racconta nel nuovo numero di Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, in edicola da domani.

matrimonio di heidi klum e tom kaulitz a capri 8

La top model, classe 1973, lo scorso agosto ha sposato Tom Kaulitz, 30 anni, chitarrista della band tedesca Tokio Hotel. “Finalmente l’amore definitivo”, racconta a Grazia. Sedici anni di differenza che non hanno mai causato dubbi alla modella, che confessa: “Da quando ho incontrato Tom, sembra che la mia età sia diventata un argomento obbligatorio di discussione. Non mi era mai successo che i miei anni mi fossero sbattuti in faccia così di frequente. Se non fosse per la curiosità altrui su questo tema, non ci penserei nemmeno.” E aggiunge: “Credo che tutti dovremmo vivere una vita felice, senza preoccuparci troppo di ciò che le altre persone pensano di noi: darci troppo peso, come spesso facciamo, non fa che aumentare il nostro stress”.

matrimonio di heidi klum e tom kaulitz a capri 12

Una carriera da top model internazionale in cui a darle ispirazione, oltre ai genitori, sono state tutte le donne di successo che ha incontrato. “Sono state sempre un modello per me e lo sono ancora. La loro forza ha costituito, e costituisce tutt’oggi, una motivazione per mettere da parte le mie paure e provare a fare sempre cose nuove”, racconta la modella a Grazia.

heidi klum e il marito

E riguardo al mondo della moda che sta cambiando in maniera profonda e veloce: ”Dovremmo essere tutti più inclusivi e aperti alla diversità, non solo nel mondo della moda. Finalmente sta diventando chiaro che sono proprio le differenze a renderci unici e per questo dovremmo riconoscerle, accoglierle e celebrarle”.

matrimonio di heidi klum e tom kaulitz a capri 30

Dall’addio alle passerelle è diventata anche l’indiscussa regina dei reality. Una vita che, soprattutto per lavoro, la porta a viaggiare in giro per il mondo, ma a Grazia, la top model, che è anche mamma di quattro figli, confida qual è il posto dove veramente si sente a casa: “Ovunque ci sia la mia famiglia”.

