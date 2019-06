KNIVES N’ ROSES – L'EX BATTERISTA DEI “GUNS N' ROSES” STEVEN ADLER SI È ACCOLTELLATO ALLO STOMACO: È RICOVERATO IN OSPEDALE – ADLER, CHE NON HA MAI NASCOSTO I PROBLEMI CON LA DROGA, FU CACCIATO DALLA BAND E SOSTITUITO NEL 1990: NON RIUSCIVA PIÙ A SUONARE E LEGGENDA VUOLE CHE "CIVIL WAR" LA DOVETTE PROVARE BEN 81 VOLTE PRIMA DI RIUSCIRE A REGISTRARE, MA…(VIDEO)

Da "www.fanpage.it"

L'ex batterista dei Guns N' Roses Steven Adler è stato trasportato in ospedale dopo essersi accoltellato, stando a quanto riporta il sito americano TMZ che per primo ha dato la notizia.

Sono state fonti delle Forze dell'Ordine a spiegare a TMZ che qualcuno che era presente nella casa del musicista ha chiamato il 911 (il 113 italiano) alle 6.30 spiegando che c'era un uomo che si era accoltellato: "Abbiamo saputo che quando i poliziotti e i paramedici sono arrivati hanno scoperto che era Adler che aveva subito una coltellata nello stomaco" si legge sul sito americano, che spiega che "Adler è stato trasportato nell'ospedale locale con ferite che non sono, però, mortali" e che non vi nessun altro sospettato di essere coinvolto nell'incidente, confermando che è stato lo stesso batterista a colpirsi. Per adesso, però, non vi sono altre informazioni a riguardo.

Per i fan della band di Axl Rose e Slash quello di Adler è un nome noto essendo il batterista che, sostituendo Rob Gardner grazie alla chiamata proprio di Slash, ha suonato nell'EP "Live ?!*@ Like a Suicide" (1986) e negli album "Appetite for Destruction" (1987) e "G N' R Lies" (1988), ovvero alcuni degli album più famosi della band americana.

Adler non ha mai nascosto i suoi problemi di dipendenza dalle droghe, uno dei motivi per cui, tra l'altro, fu cacciato dalla band e sostituito nell'album "Use Your Illusion" perché praticamente non riusciva più a suonare e leggenda vuole che l'unica canzone in cui è accreditato, ovvero "Civil War" la "dovette provare ben 81 volte prima di riuscire a suonare e registrare la suddetta canzone" (fonte Wiki) anche se lui spiegò che non era proprio così: "Ho fatto del mio meglio, ma ho dovuto rifarla tipo 25 volte.

Loro erano sempre più frustrati”. Successivamente il cantante ha suonato negli "Adler's Appetite" e negli "Adler" ed è stato comunque incluso nella Rock & Roll Hall of Fame, quando i Guns vi furono inseriti nel 2012.

