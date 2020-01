KNOX ON HEAVEN'S DOOR - LE FOTO DELL'ADDIO AL NUBILATO DI AMANDA KNOX - LA 32ENNE AMERICANA, IL PROSSIMO 28 FEBBRAIO, SPOSERÀ IL FIDANZATO CHRISTOPHER ROBINSON - L'IMMAGINE IN CUI SORRIDE DAVANTI AL TEATRO ZINZANNI DI SEATTLE CON LA FASCIA “BRIDE TO BE” E LA FOTO POSTATA DALLA SORELLA SU INSTAGRAM IN CUI SE LA SPASSA IN COMPAGNIA DI OTTO AMICHE… VIDEO

DAGONEWS

addio al nubilato di amanda knox 2

Amanda Knox si sta preparando per il giorno del suo matrimonio e ha dato il via ai festeggiamenti con uno stravagante addio al nubilato.

Knox, 32 anni, assolta dall'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher, ha festeggiato con le sue più care amiche al cabaret: Foxy Knoxy ha trascorso una serata al Teatro ZinZanni di Seattle a fine dicembre, per celebrare le sue imminenti nozze con il suo fidanzato Christopher Robinson.

addio al nubilato di amanda knox 3

Knox ha posato con un sorriso smagliante e una fascia 'Bride to be' di fronte al teatro lo scorso 18 dicembre. Entusiasta della notte dei festeggiamenti, ha condiviso la foto con otto amiche che era stata pubblicata da sua sorella Deanna Knox. Il 15 dicembre Foxy Knoxy ha pubblicato il conto alla rovescia comunicando che mancavano “75 giorni al grande giorno”, rivelando che il suo matrimonio sarà il 28 febbraio.

