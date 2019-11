KOBE DA PAZZI – IN UNA MACELLERIA DI ROMA SUD C’È UNA BRESAOLA DA 400 EURO AL CHILO! È FATTA CON LA PRELIBATA CARNE GIAPPONESE KOBE E RICHIEDE UNA LUNGA PREPARAZIONE E UNA STAGIONATURA DI QUATTRO MESI – VIENE VENDUTA ANCHE A FETTE. MA CHI SE LA COMPRA? LA COSA PIÙ ASSURDA È CHE VIENE VENDUTA IN UN QUARTIERE PERIFERICO E NON CERTO LUSSUOSO DELLA CAPITALE. SPERIAMO ALMENO SIA BUONA – VIDEO

Silvia Natella per www.leggo.it

bresaola wagyu 8

Il salume più caro d'Italia? Si fa a Roma Sud, in una macelleria della Borghesiana, con la carne Wagyu ed è una bresaola da 400 euro al chilo. Un video pubblicato dal sito Braciamiancora spiega tutte le fasi della preparazione, dalla carne cruda di Kobe (specialità gastronomica giapponese) fino al condimento in salamoia e alla stagionatura di circa quattro mesi.

bresaola wagyu

La bresaola pronta ha un prezzo proibitivo e stupisce che provenga da un quartiere periferico e non certo tra i più lussuosi di Roma come quello della Borghesiana. «La possiamo vendere anche a fette e la spediamo in tutta Italia», sottolinea il titolare della Macelleria Luca Rossi.

bresaola wagyu 2

Le carni di bovini Wagyu sono le più pregiate a livello mondiale e arrivano dall'area intorno alla città di Kobe, in Giappone. Sono famose non solo per il gusto, ma anche perché ipocaloriche. L’alta percentuale di grassi insaturi, l'acido oleico e linoleico sono dovuti alla selezione genetica nei secoli e all’isolamento nel territorio del Giappone. La bresaola di questo tipo di carne, dunque, è più leggera di quella a cui siamo abituati e ha un sapore delicato. Come salume è tra i più sani e ricercati.

