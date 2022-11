KOSOVO SODO - ATTENZIONE AI BALCANI, DOVE OGNI GESTO PUO’ SCATENARE UNA GUERRA: ALCUNI SCONOSCIUTI HANNO LANCIATO UNA MOLOTOV CONTRO LA CASA DI UNA FAMIGLIA SERBA NEI PRESSI DI GRACANICA, ENCLAVE SERBA A POCHI KM DALLA CAPITALE KOSOVARA PRISTINA - ALCUNI MESI FA SULLA CASA DELLA STESSA FAMIGLIA ERA APPARSA UNA SCRITTA INNEGGIANTE ALL'UCK, L'ESERCITO DI LIBERAZIONE DEL KOSOVO CHE COMBATTÈ CONTRO I SERBI NEL CONFLITTO ARMATO DEL 1998-1999 - A BELGRADO L’HANNO PRESA MALISSIMO…

(ANSAmed) - Sconosciuti hanno lanciato in serata una bottiglia molotov contro la casa di una famiglia serba nei pressi di Gracanica, enclave serba a pochi km dalla capitale kosovara Pristina. Zoran Trajkovic, che al momento dell'attentato era in casa con i suoi familiari, ha detto che ad aver paura sono stati in particolare la moglie incinta e uno dei suoi figli di tre anni. Non si sono registrati comunque feriti, solo danni materiali all'abitazione.

Come riferiscono i media a Belgrado, già in passato la famiglia serba era stata oggetto di attacchi e provocazioni. Alcuni mesi fa sulla palizzata del cortile di casa era apparsa una scritta inneggiante all'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo che combattè contro i serbi nel conflitto armato del 1998-1999, mentre in precedenza Zoran Trajkovic era stato attaccato e picchiato da alcuni kosovari di etnia albanese. Condannando l'attentato, il direttore dell'Ufficio governativo serbo per il Kosovo Petar Petkovic ha detto che esso è la conseguenza della politica di odio antiserbo portata avanti dal premier kosovaro Albin Kurti.