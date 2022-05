1 mag 2022 16:48

LACRIME DI COCCO-BILL (GATES) - IL MILIARDARIO ROMPE IL SILENZIO SUL DIVORZIO CON MELINDA, UN MESE DOPO DI LEI: “STO SOFFRENDO NELLO STESSO MODO IN CUI STA SOFFRENDO LEI. MELINDA È SEMPRE STATA QUELLA LOQUACE, EMOTIVA. IO NON SONO VISIBILMENTE EMOTIVO” – “OGNI MATRIMONIO, QUANDO I FIGLI LASCIANO LA CASA, SUBISCE UNA TRANSIZIONE. DAL MIO PUNTO DI VISTA PERÒ È STATO UN GRANDE MATRIMONIO. NON L'AVREI CAMBIATO. NON SCEGLIEREI DI SPOSARE NESSUN ALTRO” – POI SULLA FREQUENTAZIONE CON JEFFREY EPSTEIN: “ALL'EPOCA NON MI RENDEVO CONTO CHE…