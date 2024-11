LADRI DI BORSETTE - L'UOMO CHE HA COMPIUTO IL FURTO NELLA BOUTIQUE DI VALENTINO A ROMA, FACENDO RAZZIA DI 30 BORSE DAL VALORE COMPLESSIVO DI 140MILA EURO, AVEVA PIANIFICATO IL COLPO NEI MINIMI DETTAGLI: IL MALVIVENTE HA FORZATO LA PORTA SECONDARIA DEL NEGOZIO, CHE SI TROVAVA IN UN CONDOMINIO SEPARATO DALLA BOTTEGA, ED È SPARITO NEL NULLA IN POCHI MINUTI, PROBABILMENTE CON L'AIUTO DI UN COMPLICE - ANCHE LA SCELTA DEL BOTTINO NON È CASUALE, VISTO CHE…

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per "Il Messaggero"

Un uomo che forza la porta secondaria della boutique Valentino ed entra nel negozio poco prima della mezzanotte di venerdì scorso. […] Poi il colpo, con l'allarme che suona e le trenta borse portate via in fretta. Magari quell'uomo ne avrebbe prese anche di più ma comunque si è assicurato 140 mila euro.

Poi la fuga, uscendo probabilmente da dove era entrato, correndo sui gradoni della Rampa Mignanelli e dileguandosi alla fine con un complice che lo aspettava in auto. Cade l'ipotesi del basista, proprio per quel segno trovato sulla porta e che lascia dire come la stessa sia stata forzata per essere aperta senza l'uso di chiavi, ma si solidifica la ricostruzione della polizia - a condurre le indagini è il commissariato Trevi-Campo Marzio - sul maxi furto alla nota boutique di moda con affaccio diretto su piazza di Spagna.

Le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio sono state acquisite ma non ancora visualizzate per intero. Emergono però dei dettagli utili a capire anche il grado di "ricercatezza" del colpo, grazie a una serie di occhi elettronici che pure insistono sulla zona.

LA RICOSTRUZIONE

Un uomo solo che mette a segno il furto dopo essere entrato dal portone di un palazzo da cui scapperà dopo pochi minuti. Probabilmente ha salito due a due i gradoni delle scale con un borsone sulle spalle e in cima c'era qualcuno che lo aspettava. […]

Bisognerà ancora accertare o escludere, ad esempio, il fatto che qualcuno abbia preso in affitto la stanza di una struttura extra-ricettiva che pure si trova nell'edificio per compiere i dovuti sopralluoghi nei giorni precedenti. Di certo, la scelta di entrare dal portone di un condominio, che non è proprio vicino all'ingresso del negozio, è maturata dopo un sopralluogo necessario degli ambienti. […]

LE POSSIBILI VIE DI FUGA

La fuga potrebbe essere avvenuta continuando su via Sistina fino a scendere poi costeggiando il Pincio a piazza del Popolo oppure l'auto (o lo scooter) potrebbe aver imboccato via Gregoriana. Certo, non era ancora notte fonda considerato che la polizia è arrivata a piazza di Spagna intorno a mezzanotte e un quarto. L'area, centralissima, è molto turistica anche a quell'ora soprattutto di venerdì sera è frequentata ma di certo non con la stessa assiduità che c'è in un orario diurno. Sul fronte dell'ammanco, vale ricordare che, nonostante l'importo elevato, le borse rubate sono state le più piccole e quelle più facilmente trasportabili.

Prese un po' alla rinfusa per via del fatto che il ladro è stato "sorpreso" dall'allarme che è partito non appena ha messo piede nelle sale espositive. Maldestro sì, ma fino a un certo punto. Facile per lui e per il complice o i complici, piazzare quelle borse, in un mercato "nero" quale quello degli accessori di lusso molto più fluido rispetto alla ricettazione, ad esempio, dei gioielli. […]

