30 dic 2022 08:29

LADRI PER NECESSITÀ O SCIACALLI? – NEGLI ULTIMI MESI LA SVEZIA HA ASSISTITO A UN AUMENTO “CONSIDEREVOLE” DI FURTI DI CARNE E BURRO NEI SUPERMERCATI – I MANAGER DEI SUPERMERCATI SONO IN ALLARME: INTERI SCAFFALI SPARISCONO IN PIENO GIORNO E C’È IL SOSPETTO CHE NON SIANO LADRI PER NECESSITÀ, MA PERSONE CHE RIVENDONO LA MERCE A RISTORATORI O AD ALTRI NEGOZI…