“IL PARTITO DEMOCRATICO NON HA UN CANDIDATO. DEVE ACCONTENTARSI” - CALENDA HA SPARIGLIATO LE CARTE E GODE A VEDERE IL CORPACCIONE DEL PD CHE LO IMPALLINA: “CI FOSSE STATO UN CANDIDATO SOLIDO IL PROBLEMA NON SI SAREBBE POSTO” - ZINGA NON SA CHE FARE: ASPETTARE GLI STATI GENERALI PER VEDERE SE DI MAIO SCARICA LA RAGGI O BUTTARSI SU CARLETTO, CHE LITIGA CON TUTTI E NON È AMATO (EUFEMISMO) DALLA DIRIGENZA?