LADY GUCCI CURA BENE I SUOI AFFARI - PATRIZIA REGGIANI HA VENDUTO LA SUA VILLA IN CENTRO A MILANO PER 9,5 MILIONI DI EURO: AD ACQUISTARLA SAREBBE STATA UN COPPIA DI STRANIERI CHE HA INIZIATO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - LA REGGIANI VIVEVA NEL VILLONE CON MADRE DOPO AVER SCONTATO 17 ANNI DI CARCERE PER L’OMICIDIO DEL MARITO MAURIZIO GUCCI...

Estratto dell'articolo di www.corriere.it

villa venduta da patrizia reggiani a milano 2

È stata venduta per 9,5 milioni di euro la villa di Patrizia Reggiani in via Andreani, angolo via Guastalla, in centro a Milano, a pochi passi dal Tribunale. Ad acquistarla sarebbe stata una coppia di stranieri, con residenza nel Comasco. Sono in corso i lavori di ristrutturazione.

Lady Gucci ha scontato in carcere 17 dei a 26 anni di reclusione a cui è stata condannata per l'omicidio del marito, Maurizio Gucci, ucciso il 27 marzo del 1995. È uscita da San Vittore nel 2013, quando è stata accolta la richiesta di sospensione della pena e da allora ha vissuto nella villa vicina ai giardini della Guastalla insieme alla madre, Silvana Barbieri, divenuta proprietaria dell'immobile. Nel febbraio 2017, Reggiani è tornata libera. Oggi ha 74 anni.

villa venduta da patrizia reggiani a milano 1

Come raccontato da Il Giorno, ora risiederebbe in zona San Babila, non lontano dall'attico dove visse con il marito [...]

