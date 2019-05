LADY LIBERTY SENZA PELLICCIA – NEW YORK METTE AL BANDO LE PELLI DI ANIMALI E SCOPPIA LA PROTESTA: MENTRE IL CONSIGLIO COMUNALE ERA RIUNITO PER DISCUTERE IL PROVVEDIMENTO, DAVANTI A CITY HALL HANNO MANIFESTATO SIA I SOSTENITORI SIA GLI OPPOSITORI DEL BANDO ALLE VENDITE – CONTRARIA AL DIVIETO DI VENDITA È LA COMUNITÀ AFROAMERICANA CHE RITIENE LE PELLICCE PARTE DELLA SUA TRADIZIONE E DELLA SUA CULTURA… (VIDEO)

Da "www.ilmessaggero.it"

new york, stop a pellicce 8

La capitale americana, forse mondiale, delle pellicce mette al bando le pelli di animali, e scoppia la protesta.

New York si spacca sul possibile divieto di vendita delle pellicce in città. Mentre il consiglio comunale era riunito per discutere il provvedimento, davanti a City Hall (la sede del comune) hanno manifestato sia i sostenitori sia gli oppositori del bando alle vendite.

new york, stop a pellicce 6

Ad appoggiare il provvedimento sono i sostenitori dei diritti degli animali (nella foto, la loro manifestazione). Sull'altro fronte invece, a contestare l'introduzione del divieto, c'è in particolare la comunità afroamericana, che ritiene le pellicce parte della sua tradizione e della sua cultura.

new york, stop a pellicce 4

Sono contrari ovviamente anche i titolari di negozi di pellicce, che lanciano l'allarme sulla perdita di migliaia di posti di lavoro e criticano l'attacco a un'industria che da secoli fa parte della storia di New York. Los Angeles è la maggiore città americana ad aver vietato la vendita di pellicce.

new york, stop a pellicce 2

Lo ha fatto anche San Francisco. Ma New York è il maggiore mercato americano per le pellicce: il settore conta infatti 150 aziende che creano 1.100 posti di lavoro e producono 400 milioni di ricavi l'anno.

new york, stop a pellicce 7 new york, stop a pellicce 3 new york, stop a pellicce 5 new york, stop a pellicce 12 new york, stop a pellicce 13 new york, stop a pellicce 1 new york, stop a pellicce 10 new york, stop a pellicce 11 new york, stop a pellicce 9