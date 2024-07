LAGUNA DI SANGUE - UNA BARCA SI È SCHIANTATA CONTRO UNA BRICCOLA A VENEZIA: È MORTO IL CONTE MARCO CELIO PASSI, 44ENNE PRO-CANCELLIERE DELL’ORDINE DEI CAVALIERI DI MALTA – PASSI AVEVA PERSO IL CONTROLLO DELLA SUA IMBARCAZIONE IN VETRORESINA (UNA “TOPA”) ED È FINITO CONTRO UNA DELLE STRUTTURE DI LEGNO CHE INDICANO LE VIE D’ACQUA IN LAGUNA – CON LUI C’ERA UNA 42ENNE ROMANA, CHE È SOPRAVVISSUTA – IL PRECEDENTE: NEL 2023 UN ALTRO UOMO ERA MORTO IN UNO SCHIANTO SU UNA BRICCOLA…

Una barca che procede senza controllo dopo lo schianto contro una briccola in Laguna. Il bilancio dell'incidente è pesantissimo: un morto e una persona ferita. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di un'imbarcazione alla deriva e fuori controllo davanti all'isola di Sacca Fisola, nella zona della Giudecca, a Venezia.

I pompieri hanno notato a bordo una persona priva di vita e una donna ferita, per fortuna in maniera non grave. […] l'incidente sarebbe stato causato da uno scontro contro una briccola, una struttura in legno che serve per indicare le vie d'acqua in laguna. La vittima è il conte Marco Celio Passi, pro-cancelliere dell'ordine dei Cavalieri di Malta di Venezia. La donna ferita è una quarantaduenne romana.

[…] Al vertice dell'Ordine dei cavalieri di Malta, pro-cancelliere del Gran Priorato di Lombardia e Venezia, Marco Celio Passi, 44 anni, per tutti Marco, oltre al ruolo nel Priorato a Castello, dove ha la sede l'Ordine dei Cavalieri di Malta […] era delegato a San Polo, dove risiedeva, del palazzo Tiepolo Passi, che si affaccia sul Canal Grande, in zona San Silvestro.

Il volontariato all'ordine ha impegnato gran parte della vita di Passi, che si prodigava nel ruolo in questa «associazione», che fra qualche anno festeggerà il millennio, dedita, come una sorta di Protezione civile, al soccorso e all'aiuto ai pellegrini.

I vigili del fuoco sono riusciti a salire sulla piccola imbarcazione in vetroresina (una topa, in veneziano) e a riprenderne il controllo. Subito sono stati prestati i primi soccorsi, iniziando le operazioni di rianimazione cardiopolmonare della quarantaduenne fino all'arrivo dei sanitari del Suem.

Se per l'uomo non c'era nulla da fare, la donna è stata stabilizzata e trasferita con l'idroambulanza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. [….]

Un incidente simile era avvenuto durante la festa del Redentore del 2023 quando un giovane era morto nello scontro tra la barca che guidava e una briccola: si chiamava Riccardo Nardin, aveva 28 anni e abitava a Cavallino-Treporti (Venezia).

