LAMA? NON L’AMA – UNA DONNA È STATA ACCOLTELLATA AL PETTO E ABBANDONDATA IN UN AUTO A GUIDONIA, IN PROVINCIA DI ROMA. FORTUNATAMENTE SI È SALVATA ED È STATA ERA ANDATA DA SOLA IN UNA STRADINA DI CAMPAGNA, FORSE PER INCONTRARSI CON QUELLO CHE SAREBBE STATO IL SUO AGGRESSORE - NELLA ZONA CI SONO STATI ALTRI ACCOLTELLAMENTI NEGLI ULTIMI GIORNI…

Franco Pasqualetti per www.leggo.it

accoltellamento

Era ferma in un parcheggio isolato. In una stradina di campagna nel comune di Guidonia. Forse per incontrarsi con quello che sarebbe stato il suo aggressore. Fatto sta che nel pomeriggio di ieri una donna di 47 anni, Tania Pampana, è stata accoltellata al petto e lasciata esanime nell’abitacolo della sua smart. Ora lotta tra la vita e la morte dopo un’operazione d’urgenza per fermare l’emorragia.

Erano da poco passate le 16 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione per un’aggressione in via Cialdini, a Villanova di Guidonia. Sul posto la donna con una profonda ferita al centro del petto. Sangue ovunque. Un fendente inferto con violenza. Con l’intenzione di uccidere, secondo gli investigatori che stanno seguendo il caso. E infatti si indaga proprio per tentato omicidio.

accoltellamento 3

La donna ferita, che lavora come barista in un locale della zona, è nota alle forze di polizia e in queste ore i carabinieri stanno passando al setaccio le sue conoscenze e gli ultimi contatti che ha avuto. Al momento tutte le ipotesi sono aperte: dal regolamento di conti alla sfera passionale.

Sicuramente chi l’ha colpita non voleva solo spaventarla: se il fendente l’avesse colpita tre centimetri più in alto avrebbe trafitto il cuore. I medici che l’hanno operata sono ottimisti ma la prognosi resta riservata. Dal ferimento al trasporto in ospedale la vittima ha perso molto sangue.

accoltella la compagna

Una volta dichiarata fuori pericolo sarà interrogata dai militari per capire cosa è successo in via Cialdini e, soprattutto, se la donna conosceva il suo aggressore. Quello di ieri è solo l’ultimo caso di accoltellamento nelle zona. Lunedì sera, per una lite condominiale, una coppia di coniugi è stata ferita dal vicino di casa a colpa di mannaia.