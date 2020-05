E IL LANCIAFIAMME? NOTTE DI FOLLIA SUL LUNGOMARE DI NAPOLI, PRESO D’ASSALTO DA MIGLIAIA DI PERSONE NEL PRIMO SABATO DI RIAPERTURA: TRAFFICO BLOCCATO FINO ALLE 4 DEL MATTINO, ASSEMBRAMENTI E BIVACCHI, SCHIAMAZZI, RISSE. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – VIDEO

Antonio Di Costanzo e Cristina Zagaria per www.repubblica.it

movida a napoli il primo weekend di fase due 10

Una notte da follia sul lungomare Napoli, preso letteralmente d'assalto nel primo sabato post post lockdown: traffico bloccato fino alle 4 del mattino, assembramenti e bivacchi, schiamazzi, risse tra giovani e residenti esasperati che parlano di "una follia collettiva".

movida a napoli il primo weekend di fase due 11

Migliaia di persone, anche senza mascherina, si sono riversate in strada, a piedi o con le auto, con i marciapiedi utilizzati come corsie preferenziali da auto e moto, nonostante i locali della movida abbiano rispettato il limite della chiusura alle 23 disposta dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

7 vincenzo de luca meme

Bottiglie sparse e rifiuti disseminati ovunque lungo via Caracciolo, sono ancora ben visibili stamattina sul lungomare partenopeo. "Tra clacson e schiamazzi non è stato possibile dormire - spiega un residente che ha l'abitazione di fronte al porticciolo di Mergellina - C'erano assembramenti di giovani, la gente sembrava impazzita dopo due mesi di lockdown. Mergellina era completamente paralizzata: via Caracciolo, piazza Sannazaro, piazzetta del Leone. La situazione si è normalizzata solo dopo le 4. E' stato un inferno".

de luca e il coronavirus meme

E la movida è continuata per tutta la notte anche con bare e baretti chiusi. Molti ragazzi senza mascherina, che a Chiaia, si sono appoggiati persino a un'auto della municipale per bere e fumare,mentre la pattuglia era in giro a piedi per far rispettare l’ordinanza di chiusura dei locali.

movida a napoli il primo weekend di fase due 12

E come se non bastasse, due agenti della polizia municipale di Napoli sono stati anche aggrediti ieri sera mentre erano impegnati in controlli a via Aniello Falcone, strada panoramica del quartiere Vomero molto frequentata dai giovani la sera e nel weekend per la presenza di numerosi bar.

Un giovane ha reagito alla richiesta di documenti da parte dei due agenti, colpendoli con calci e pugni. Il giovane è stato identificato e denunciato, mentre i due agenti sono stati refertati con prognosi di 7 giorni.

movida a napoli il primo weekend di fase due 9

La Polizia municipale di Napoli, diretta dal comandante Ciro Esposito, è stata impegnata ieri sera in tutte le zone della "movida" partenopea nei controlli anti assembramenti e sul rispetto dell'orario di chiusura delle ore 23 per bar, "baretti', vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, previsto dall'ordinanza numero 49 della Regione Campania. Divieto, quest'ultimo, rispettato dagli esercenti in tutti i luoghi di maggior aggregazione, dai "baretti" di Chiaia alla zona degli chalet di Mergellina, così come a piazza Bellini e nel resto del Centro storico

movida a napoli il primo weekend di fase due 8

Sul lungomare in tilt Esposito spiega: “C'è traffico qui a Napoli come in moltissime città di Italia. Per tutta la giornata abbiamo pattugliato le strade, iniziando la mattina presto con il servizio di accesso alla balneazione. Quindi con i controlli anti-assembramento e per il rispetto delle disposizioni su mascherine e distanziamento sociale. Ovviamente non abbiamo gli uomini e i mezzi per militarizzare le strade alle 4 del mattino. Quello che è avvenuto a Napoli è accaduto anche in tante altre città. Ci dovrebbe essere più senso di responsabilità da parte delle famiglie”.

movida a napoli il primo weekend di fase due 15

Poi il Comando della Polizia locale diffonde una nota in cui parla solo di " due chiamate riguardanti il centro storico e via Petrarca, dove si è proceduto a chiudere gli esercizi e disperso alcuni assembramenti".

movida a napoli il primo weekend di fase due 7

Il Generale Esposito ha contattato stamani personalmente il Questore Giuliano che "gli ha riferito di non sapere di particolari problemi ed il Generale dei Carabinieri La Gala, che tra l’altro erano competenti al controllo interforze sul lungomare, che dopo aver sentito la Centrale operativa ha riferito di soli due interventi ordinari nella notte sul lungomare; il primo ha riguardato l'aggressione ad una coppia da parte di un ex fidanzato mentre l'altro è etato effettuato per sedare una rissa per motivi di viabilità, con tutti i protagonisti identificati".

movida a napoli il primo weekend di fase due 5

Il Comando di Via de Giaxa riferisce che può essersi verificato un aumento traffico veicolare nella notte anche in piazza Sannazaro ma come da sempre succede nei fine settimana quando c’è una maggiore presenza dei cittadini da e verso il lungomare.

movida a napoli il primo weekend di fase due 1 movida a napoli il primo weekend di fase due 2 movida a napoli il primo weekend di fase due 6 movida a napoli il primo weekend di fase due 3 5 vincenzo de luca meme 6 vincenzo de luca meme 4 vincenzo de luca meme movida a napoli il primo weekend di fase due 4