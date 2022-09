LAPO, UNA L'AZZECCA E DUE NE SBAGLIA – LAPO ELKANN, CHE AVEVA DATO PROVA DI "CAPITALISMO COMPASSIONEVOLE" (DALLA BENEFICENZA AGLI AIUTI IN UCRAINA), SI RICORDA DI AVERE IL PORTAFOGLI A DESTRA E LICENZIA 26 DIPENDENTI DI ITALIA INDEPENDENT, LA SUA SOCIETA’ DI OCCHIALI DA SOLE - LA CGIL LO INFILZA: “L'AZIENDA, IN PROCEDURA DI CONCORDATO A CAUSA DI UN BUCO DI 25 MILIONI, APRE LA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO SENZA FAR RICORSO A NESSUN AMMORTIZZATORE SOCIALE”

La Filcams Cgil ha proclamato per giovedì 22 settembre una giornata di sciopero contro i 26 licenziamenti di Italia Independent, la società di occhiali da sole di Lapo Elkann. Ci sarà un presidio dalle 9 alle 12 davanti alla sede dell'azienda a Venaria.

«L'azienda oggi in procedura di concordato a causa di un buco di 25 milioni di euro - spiega, in una nota, la Filcams - apre la procedura di licenziamento collettivo per 26 dipendenti senza far ricorso a nessun ammortizzatore sociale con l'unica magra consolazione di erogare in tempi brevi il pagamento del trattamento di fine rapporto».

«Non si tiene conto che dietro al marchio di Italian Independent ci sono 26 famiglie che vedono il proprio futuro crollare di fronte alla lettera di licenziamento, dopo anni di sacrificio impegno e dedizione purtroppo questo è l'amaro risultato». La Filcams chiede «un impegno ben più consistenti per le lavoratrici e lavoratori, e non il solo pagamento delle competenze dovute per legge».

