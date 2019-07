LAPO IS BACK! – SE LO VEDEVATE GIÀ A SBOCCIARE BOTTIGLIE DI CHAMPAGNE A BORDO DI QUALCHE PANFILO VI SBAGLIATE: IL RAMPOLLO DI CASA AGNELLI È TORNATO SU INSTAGRAM, MA PER FARSI VEDERE AL TAVOLO DEL SUO UFFICIO DAL QUALE ANNUNCIA NOVITÀ PER LA SUA LINEA DI OCCHIALI… (VIDEO)

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

In ufficio

lapo elkann 3

Chi si aspettava di vedere Lapo Elkann in vacanza o a godersi un po' di relax e tranquillità dovrà ricredersi: con un video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Italia Independent, il giovane di casa Agnelli spiazza tutti mostrandosi in ufficio, magro e un po’ pallido, al lavoro sulla nuova collezione e sui nuovi progetti legati proprio al suo brand di eyewear.

T-shirt tinta unita militare, tatuaggi a vista e tante montature di occhiali attorno a lui, Lapo torna a farsi vedere su Instagram dopo che, il 31 gennaio 2017, aveva chiuso il suo profilo con un video in cui diceva di voler godersi la vita reale.

lapo elkann 4

E così ha fatto: per lui è iniziato un periodo con pochissime apparizioni in pubblico e altrettante poche sui social, giusto qualche paparazzata in Italia mentre trascorreva alcune ore con una ragazza (la modella Tanya Frolova) che per molti sarebbe la sua attuale fidanzata. "Ci saranno tante novità" dice Elkann nel video social che ha ottenuto quasi 50 mila like.

La paparazzata

Il settimanale "Chi" aveva fotografato Lapo Elkann con Tanya Frolova, modella russa, a Portofino: per loro baci e coccole in pubblico. I due hanno passato anche qualche giorno insieme al largo del mare della Liguria

Riconferma

lapo elkann e pharrell williams 1

Lapo è ancora al lavoro dopo la conferma, l'8 aprile scorso, come presidente di Italia Independent Group S.p.a: “Sono felice di continuare a guidare Italia Independent nei prossimi anni e con l'amministratore delegato Mario Pietribiasi al mio fianco sono certo riusciremo a portare avanti con successo il piano di rilancio già avviato” aveva detto Elkann per l'occasione.

Il gruppo, dato proprio l'estro creativo di Lapo, considerato uno degli uomini più eleganti del mondo, è coinvolto anche in iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all'estero, del marchio stesso.

la linea di occhiali di lapo

Con Pharrell Williams

Lapo Elkann e il cantautore Pharrell Williams, ideatore di Billionaire Boys Club, ancora insieme non solo nell'amicizia ma anche nella vitaa professionale. La linea del loro co-branding comprende 3 modelli da sole in tre varianti colore, ispirati allo stile urban newyorkese degli anni Novanta

Eleganza

lapo elkann 5

Lapo Elkann è stato inserito nella tradizionale lista annuale dei 30 “best dressed d’Italia”di GQ: il suo stile elegante e non banale crea tendenza ed è decisamente d'impatto sui giovani di oggi che lo seguono anche per i suoi look

lapo elkann 6

Ferrari nel cuore

Lapo non poteva mancare al Gran Premio di Formula1 di Montecarlo: ama le macchine (di ogni genere e tipo), sopratutto le Ferrari. Da vero tifoso, le sue presenze al seguito del team di Maranello sono sempre in un look total red!

