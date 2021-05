LAPSUS ‘’HITLERIANO’’ PER ENRICO VALENTINI, SINDACO DI GUALDO CATTANEO IN PROVINCIA DI PERUGIA – AVEVA NEGATO LA CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE ‘’PERCHE NON HA LEGAMI CON IL TERRITORIO’’, QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE HA CHIESTO ULTERIORI SPIEGAZIONI LUI HA RISPOSTO "NIENTE CONTRO LA SEGRE, IO SONO CONVINTAMENTE ANTISEMITA!" – QUANDO UN CONSIGLIERE GLIE LO HA FATTO NOTARE IL SINDACO HA DETTO CHE ‘’E’ STATO UN LAPSUS AL CONTRARIO’’…

Enrico Valentini, sindaco di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia non ha avuto dubbi: "Niente cittadinanza onoraria a Liliana Segre perché non ha legami con il territorio". La sua decisione, però, non è piaciuta al consiglio comunale.

Quando, in una diretta streaming, gli hanno chiesto ulteriori spiegazioni, il primo cittadino ha spiegato: "Niente contro la Segre, io sono convintamente antisemita!". Un consigliere gli fa notare la contraddizione in termini e il sindaco rintuzza: "E' stato un lapsus al contrario, mi scuso se sono stato interpretato male". Troppo tardi. Il video del consiglio comunale ha fatto il giro del web.

Un errore ripetuto più volte, durante la diretta del consiglio comunale che si è svolto in videoconferenza. La discussione riguardava la mozione, presentata dall'opposizione di centrosinistra.

Il sindaco ha sottolineato che la senatrice, sopravvissuta all'Olocausto, non ha legami con Gualdo Cattaneo e quindi mancano i requisiti per ricevere la cittadinanza. Per spiegare che i pregiudizi ideologici non c'entrano - il primo cittadino, classe 1982, è stato eletto nel centrodestra - ha sostenuto che avrebbe avuto la stessa posizione su Norma Cossetto, una giovane istriana uccisa e buttata in una foiba. Anche lei, secondo il primo cittadino, "non è collegata al territorio".

Ma l'imbarazzante scivolone sul termine "antisemita" è proseguito: se tutti i consiglieri avessero votato "convintamente per Gualdo Cattaneo città antisemita", la questione sarebbe stata diversa.

Quando un consigliere gli fa notare che "antisemita" esprime un'avversione razzista nei confronti degli Ebrei, il sindaco Valentini, palesemente imbarazzato, spiega che si riferiva "all'accezione contraria".

Parla di "un lapsus contrario, mi scuso se è stato interpretato male, è esattamente l'opposto".

Enrico Valentini era finito al centro dell'attenzione già l'anno scorso, quando si era lanciato in una proposta pubblica a Jennifer Lopez, invitandola ad abitare a Gualdo Cattaneo dopo che la popstar aveva espresso il desiderio di trasferirsi in Italia.