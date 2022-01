AL LARGO DELLE COSTE DELLA TASMANIA E' STATO AVVISTATO PER LA PRIMA VOLTA DA 22 ANNI UN PESCE MANO ROSA - IN PASSATO E' STATO OSSERVATO SOLO CINQUE VOLTE ED E' STATO CLASSIFICATO COME "A RISCHIO" - QUESTO PESCE HA "MANI" SOVRADIMENSIONATE CON LE QUALI "CAMMINA" LUNGO IL FONDALE OLTRE A NUOTARE - L'ESEMPLARE E' STATO IMMORTALATO A 150 METRI DI PROFONDITA' MENTRE EMERGEVA DOPO ESSERE STATO DISTURBATO DA UN'ARAGOSTA E...

Non se ne vedeva uno da 22 anni: un raro esemplare di pesce mano di colore rosa è stato avvistato al largo delle coste della Tasmania, l’isola a sud dell’Australia. In passato questa specie davvero insolita è stata osservata solo cinque volte, di cui l’ultima nel 1999 da un sommozzatore.

Temendo per la sua sopravvivenza, di recente le autorità locali di tutela dell’ambiente lo hanno classificato come specie a rischio. Come suggerisce il nome, questo pesce ha “mani” sovradimensionate con le quali “cammina” lungo il fondale oltre a nuotare.

Ad immortalare il raro esemplare, di circa 15 centimetri, ad una profondità di 150 metri, è stata una telecamera collocata sul fondale del parco marino della Tasman Fracture per censire coralli, aragoste e altre specie che vivono nell’area protetta.

Grande quanto la Svizzera, il parco è noto per coprire un’area che presenta una lunga frattura della crosta terrestre che permette alla vita marina di proliferare fino a 4 mila metri di profondità. Questa volta il rarissimo pesce è stato avvistato in acque più profonde e aperte rispetto al passato.

È stato “sorpreso” mentre emergeva da una sporgenza dopo essere stato disturbato da un’aragosta. Dapprima incuriosito dal trambusto e dalla telecamera, il pesce ha osservato la scena per alcuni secondi prima di nuotare via.

«Questa è una scoperta entusiasmante e offre speranza per la sopravvivenza in corso del pesce mano rosa, poiché chiaramente hanno un habitat e una distribuzione più ampi di quanto si pensasse in precedenza», ha detto il ricercatore capo e biologo marino Neville Barrett, professore associato presso l’Università della Tasmania. Il pesce mano rosa è uno dei 14 tipi di pesce mano visti in Tasmania.

