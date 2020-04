LAS VEGAS, UNA CITTÀ FANTASMA – UN DRONE MOSTRA LA CITTÀ DALLE MILLE LUCI TRASFORMATA IN UN DESERTO SPETTRALE: CASINÒ E RISTORANTI SONO CHIUSI, LE STRADE SONO VUOTE, LE INSEGNE SONO SPENTE E LE POCHE PERSONE INDOSSANO MASCHERINA E MANTENGONO LA DISTANZA DI SICUREZZA … VIDEO

DAGONEWS

Le immagini di un drone mostrano una Las Vegas spettrale che affronta la pandemia da coronavirus chiudendo casinò e ristoranti che normalmente pullulano di gente.

Il filmato catturato da Michael Tushaus e Ches Owen mostra la città vuota con le sue strade deserte e le luci spente. Le poche persone avvistate indossano la mascherina e rispettano la distanza di sicurezza. Intanto in città un parcheggio è stata trasformato in un’area di emergenza temporanea dove i senzatetto vengono tenuti sotto controllo.

las vegas vuota 4

Almeno 26 persone sono morte per coronavirus in Nevada. Più di 1.100 persone sono positive.

