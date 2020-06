LAS VEGAS SCOMMETTE DI FERMARE IL CONTAGIO - IL NEVADA SI IMBARCA IN UNO DEGLI ESPERIMENTI DI RIAPERTURA EPIDEMIOLOGICAMENTE PIÙ COMPLESSI DELLA NAZIONE: IL GOVERNATORE SI DICE FIDUCIOSO CHE "OGNI PRECAUZIONE POSSIBILE" SIA STATA PRESA, MA RIMANE IL DUBBIO SULLA METODOLOGIA DI CONTEGGIO DEI POSITIVI - E IN UNA META CHE HA PIÙ TURISTI CHE ABITANTI, UN SUPER-DIFFUSORE PUÒ…

Articolo di “The New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Se uno degli aspetti più complicati per contenere la pandemia è capire quando e dove le persone contraggono il virus e poi rintracciare rapidamente i loro contatti, allora – scrive il NYT - forse non c'è posto nella nazione in cui questo sia un compito così complicato come a Las Vegas, dove l'anno scorso gli ospiti erano 20 a 1 in più rispetto ai residenti.

I casinò lungo la Strip hanno riaperto le porte a una marea di visitatori, con e senza mascherine, ma altrettanto desiderosi di mettere alla prova la loro fortuna dopo 78 giorni di pausa. L'occasione è stata segnata da un super spettacolo acquatico ambientato nel "Viva Las Vegas" di Elvis al Bellagio Hotel, e un cartellone dell'Aria Resort & Casino ha riassunto la nuova etica sociale di Sin City: "Pensa pensieri sporchi, ma tieni le mani pulite".

Mentre il Nevada si imbarca in uno degli esperimenti di riapertura epidemiologicamente più complessi della nazione, il governatore Steve Sisolak si dice fiducioso che "ogni precauzione possibile" sia stata presa per garantire che i famosi resort possano servire gli ospiti e proteggere la salute pubblica. I croupier e i giocatori sono separati dal plexiglas, i dadi vengono bagnati con un disinfettante dopo ogni lancio e gli ospiti, incoraggiati, anche se non sono obbligati a indossare mascherine, sono soggetti a controlli obbligatori della temperatura.

"Non credo che troverete un posto più sicuro di Las Vegas", ha detto il governatore durante una recente telefonata con i giornalisti. Ma ha aggiunto che sta seguendo da vicino i numeri dei casi dello stato e che "si tirerà indietro se questo causerà qualche tipo di problema". Il metodo di conteggio dei residenti utilizzato dal Nevada è condiviso dagli stati di tutta la nazione, adottato per evitare di contare gli stessi casi più volte.

Il problema di questa metodologia, dicono gli esperti, è che può oscurare se un luogo con un potenziale di super-spreading sta diventando un punto caldo, in particolare nelle destinazioni turistiche dove i visitatori di tutto il mondo si riuniscono in massa. Michael T. Osterholm, direttore del Center for Infectious Disease Research and Policy dell'Università del Minnesota, ha dichiarato che il sistema, che assegna il ruolo di investigatore principale ai funzionari nello stato di residenza di una persona, ha funzionato bene per le passate epidemie di malattie come la legionellosi. Ma Covid-19, ha detto, è diverso.

"Qui non c'è solo una questione di grandezza, ma anche un lungo periodo di incubazione e il fattore dei super-spreader - una persona può entrare in un casinò e infettare 200 persone", ha detto. "È una vera sfida per qualsiasi luogo con un'alta concentrazione di visitatori, e deve essere affrontata". L'anno scorso, 42,5 milioni di visitatori si sono riversati a Las Vegas. Un po' più di un quinto è arrivato dalla California, mentre un altro quinto erano stranieri. Solo una piccolissima percentuale di ospiti sulla Strip proveniva dal Nevada.

Molto dipende dalla capacità di Las Vegas di attirare quei visitatori: I casinò del Nevada hanno generato quasi 8,8 miliardi di dollari di entrate l'anno scorso, e la disoccupazione dello stato è salita al 28 per cento durante la chiusura, la più alta della nazione. Rebecca Katz, direttore del Center for Global Health Science and Security dell'Università di Georgetown, è un'esperta di malattie infettive che consiglia il Vaticano e Wynn Resorts, che gestisce due casinò in città, sulla riapertura della mitigazione del rischio.

Alla domanda su quale fosse più complicato, non ha esitato: "Las Vegas!" "Questo è un gruppo di persone che lavora per trovare un modo per riaprire in modo sicuro, ma è davvero difficile", ha detto. "Se salgo su un aereo e mi presento a Las Vegas, e vado in tre ristoranti, gioco a carte e vado in una piscina, non c'è un sistema nazionale che dica: 'Ehi, chiunque sia venuto a contatto con me deve essere testato".

