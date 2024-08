21 ago 2024 16:49

LASCIATE IN PACE ALMENO I CULT MOVIE – LA POLEMICA INUTILE DEL GIORNO LA FA PARTIRE IL REGISTA JAMES CAMERON, CHE HA CRITICATO IL COLLEGA STEVEN SPIELBERG PER IL FILM “LO SQUALO”, GIRATO NEL 1975 - “HA FATTO REGREDIRE LA CAUSA DEGLI SQUALI, CHE OGGI HANNO UNA CATTIVA REPUTAZIONE. IN QUANTO PREDATORI APICALI, SONO UNA PARTE IMPORTANTE DELLA CATENA ALIMENTARE” – MA GIÀ LO SCORSO ANNO SPIELBERG SI ERA SCUSATO PER GLI EFFETTI DELLA SUA PELLICOLA: “MI RAMMARICO ANCORA DEL DECLINO DELLA POPOLAZIONE DEGLI SQUALI COME RISULTATO DEL FILM” – VIDEO