Il libro del 2015 “Down the Rabbit Hole” dell’ex coniglietta Holly Madison diventerà una serie tv della Sony in cui si rivela il lato oscuro del mondo intorno a Hefner.

Alle giovani donne venivano somministrate droghe e venivano incoraggiate a prendere parte a orge regolarmente con Hefner in cambio dell'affitto nella villa di lusso. Le conigliette facevano sesso di gruppo due volte alla settimana con il fondatore della rivista.

Madison è stata la compagna più duratura di Hefner dopo essersi trasferita nella villa nel 2001 a soli 21 anni, mentre lui ne aveva 75. Durante quel periodo è diventata una delle star di Girls Next Door, un reality show che ruota attorno a lei e alle altre due amiche conviventi di Hefner, Bridget Marquardt e Kendra Wilkinson. Madison era considerata la sua "fidanzata principale" e dichiarò apertamente che voleva sposarlo e avere figli. Tuttavia la coppia alla fine si lasciò nel 2008.

Madison ha raccontato di aver vissuto un "inferno" durante il quale ha persino pensato al suicidio. Nel libro lei descrive in dettaglio il loro primo incontro a Hooters nel 2000, quando dopo una serata in discoteca con le sue "amiche", si rese conto che ci si aspettava che andasse a letto con lui. Hefner le offrì del Metaqualone e le disse: «Di solito non approvo le droghe, ma sai, negli anni '70 chiamavano queste pillole “apri cosce”».

Di quella prima notte ha raccontato di come Hefner si masturbava mentre le conigliette intorno a lui recitavano scene lesbiche mentre porno hardcore venivano riprodotti su due schermi TV. Lei era una delle tante donne che vivevano con lui e tra le conigliette la rivalità era devastante.

Gli incontri sessuali avevano "intimità zero" ed erano «così brevi che non riesco nemmeno a ricordare come ci si sente ad avere un corpo pesante sopra il mio». Le orge si svolgevano dopo le serate in discoteca ogni mercoledì e venerdì e le ragazze dovevano anche rispettare il coprifuoco e rinunciare al loro lavoro regolare.

Madison ha scritto: «Non potevo andarmene perché mi sentivo giudicata dopo aver vissuto lì. Avevo un'enorme lettera scarlatta sulla fronte. Hefner faceva commenti regolari sul mio aspetto e non mi ha permesso di vedere un terapista quando ho iniziato ad avere problemi di salute mentale, che mi hanno portato a pensare di suicidarmi».

Da "www.comingsoon.it"

Samara Weaving, apprezzata attrice vista recentemente nella miniserie Netflix Hollywood di Ryan Murphy, ha scelto il suo prossimo ruolo. Sarà la star dei reality nonché ex coniglietta di Playboy Holly Madison in una miniserie in sviluppo a Sony Pictures Television.

Down the Rabbit Hole: La trama della miniserie su Holly Madison

Intitolata provvisoriamente Down the Rabbit Hole, la miniserie - che non ha ancora un network di riferimento - è basata sul libro di memorie Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny scritto dalla stessa Madison. Stando alla descrizione ufficiale diffusa, la serie "andrà oltre la facciata scintillante del marchio Playboy per descrivere le storie viscerali, spesso profondamente drammatiche delle donne che hanno iniziato a lavorare per il marchio con tanti sogni, per poi trovarsi manipolate, controllate e abusate dal sistema". La serie sarà scritta dalla sceneggiatrice australiana Marieke Hardy e includerà, come produttori esecutivi, la stessa Holly Madison, Will Gluck, Richard Schwartz e Judith Verno.

Oltre che in tv (dove l'abbiamo vista anche in SMILF e Picnic at Hanging Rock), Samara Weaving si è fatta apprezzare anche al cinema in film come Finché morte non ci separi e Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Per quanto riguarda Holly Madison, invece, ricordiamo che è stata tra le protagoniste del reality di E! The Girls Next Door che seguiva proprio le vite di alcune delle conigliette di Hugh Hefner.

